⚠ Actualitzat avís de Situació Meteorològica de Perill (#SMP) per FRED fins Dg ⚠



➡ Ds. 00.00 - Dg. 12.00 T.U



➡ Llindar: temperatura mínima extrema



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/5B0JTAUlZ0 — Meteocat (@meteocat) January 14, 2022

⚠ Avís del @meteocat per FRED fins diumenge ⚠



➡ Entre la propera matinada i demà al migdia es pot superar el llindar de temperatura mínima gairebé arreu excepte al litoral i prelitoral de #barcelona i #tarragona pic.twitter.com/AUj0q8ns6s — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2022

passarà un cap de setmana de, amb fins a. Així ho explica el Meteocat i Protecció Civil, que mantenen l'alerta en un nivell moderat de les 00.00 a les 12.00 hores tant del dissabte com del diumenge en tots aquests territoris. Es pot superar el llindar de temperatura mínima gairebé arreu excepte al litoral i prelitoral dei deEn concret, es tracta de les comarques del, la, el, les, el, la, la, l', el, l', el, el, el, l', l', el, la, el, la, la, el, el, eli l'Tantcom, les mínimes se situaran entre elsi elsal Pirineu, al Prepirineu i a les fondalades de la depressió Central, mentre que seran d'entre elsi ela la resta de l'interior i al litoral nord, i d'entre eli elsa la resta del litoral, localment més altes a la costa central.Per altra banda, les màximes voltaran entre elsi elsal litoral i al prelitoral, entre elsi elsa Ponent i a l'Altiplà Central i entre elsi elsa la resta de l'interior. L'ambient serà molt fred fora de les hores centrals del dia, amb glaçades entre moderades i fortes a l'interior i alguna de feble al litoral, preferentment al nord del sector.Tot i això, sembla que el fred serà l'únic protagonista climatològic del cap de setmana, ja que elpreveu dos dies més aviati ambmolt feble. Tampoc es preveu, i, per tant, no hi hauria d'haver cap risc dea les carreteres del país.

