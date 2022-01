Mor l'arquitecte Ricardo Bofill

L'hotel Vela és un dels edificis més icònics de Bofill. Foto: Albert Alemany

L'arquitecte i urbanista catalàha mort aquest divendres, amb 82 anys. Entre les seves obres destacades hi ha l', el Teatre Nacional de Catalunya, la terminal 1 de l'aeroport del Prat o la seu de l'INEFC. Era un dels arquitectes catalans de més renom internacional.Nascut a Barcelona el 1939, va estudiar a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, centre del qual va ser expulsat el 1957 per la seva militància política en moviments vinculats al PSUC. Va completar els estudis a Ginebra i el 1963 va fundar el seu Taller d'Arquitectura, on va incloure filòsofs, sociòlegs i més intel·lectuals. Amb aquest equip va signar els seus grans projectes. Els seus dos fills, Ricardo Emilio i Pablo, dirigeixen l'oficina des de fa anys i hi treballen més de cent professionals.Bofill és considerat un dels màxims exponents de l'de l'arquitectura contemporània, que inclou línies clares de l'estil modern i arracona les formes fredes que caracteritzen altres tendències modernes, incorporant elements clàssics, com ara columnes o arcs.Fora de Catalunya va dissenyar espais com ara el complex Citadel Center de Chicago, el parc del Manzanares a Madrid, el Casablanca Twin Center de la capital del Marroc o part del Jardí del Túria de València.Des dels conjunts d'habitatges col·lectius dels primers anys, com els reconeguts Walden 7 i la Muralla Roja, fins a infraestructures com la nova terminal de l'Aeroport del Prat, la Universitat Mohammed VI amb seus a Ben Guerir i Rabat, Ricardo Bofill ha destacat per qüestionar l'arquitectura des de la base. Entre el seu llegat també hi ha l'edifici d'apartaments Walden de Sant Just Desvern o el barri d'Antigone de Montpeller.Al llarg de la seva carrera, Bofill ha rebut nombrosos premis i reconeixements, com ara la Creu de Sant Jordi el 1993. El 1985 va ser triat membre honorari de l'Institut Americà d'Arquitectes. Bofill és també Doctor Honoris causa per la Universitat de Metz, França (1995), i Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, del Ministeri de Cultura de França (1988).Més recentment la Universitat Politècnica de Barcelona va investir l'arquitecte com a doctor honoris causa el mes de setembre passat en reconeixement a la seva trajectòria, que inclou més d'un miler d'edificis en gairebé una trentena de ciutats.Les mostres de reconeixement han arribat als pocs minuts de conèixer-se la defunció. "La seva mirada cosmopolita i el seu llegat arquitectònic seran sempre recordats dins i fora del país", ha expressat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha afirmat que "la seva obra el mantindrà sempre viu en el nostre record".

