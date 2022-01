Teresa Cunillera plega com a delegada del govern espanyol a Catalunya

La delegada del govern espanyol a Catalunya,, ha comunicat aquest divendres per sorpresa que deixa el càrrec. En una carta enviada al president espanyol,, Cunillera diu que la situació a Catalunya "ha millorat considerablement" de que ella va prendre possessió del càrrec, el juny de 2018, i que el govern espanyol està "complint els compromisos amb la ciutadania". "He intentat complir l'encàrrec rebut i ha arribat el moment de deixar el meu lloc", ha dit. La dirigent del PSC va ser nomenada delegada de la Moncloa a Catalunya només quinze dies després que Sánchez fos escollit president del govern espanyol amb la moció de censura contraAmb bona relació amb Sánchez, Cunillera ja era una de les persones de confiança d'en matèria catalana en anteriors etapdes del PSOE al poder i acumula una dilatada trajectòria política a Madrid. Disposa de contactes a la capital espanyola i s'ajustava al perfil que buscava Sánchez per rellevara la delegació. La dirigent socialista va entrar com a diputada al Congrés l'any 1982 però quatre anys després va ser directora general de la presidència del govern. L'any 1996 va tornar a ocupar un escó al Congrés, una responsabilitat que va mantenir fins l'any 2015. Entre el 2008 i el 2011 va ser també vicepresidenta primera de la cambra baixa.Fidel a-li va donar suport incondicional durant les primàries per ser primer secretari-, Cunillera era quan va ser nomenada una de les dirigents catalanes més valorades dins de les diferents famílies del socialisme espanyol. Va ser també defensora delque el PSC va consumar trencant la disciplina de vot fixada pel partit a finals del 2016. La darrera responsabilitat que va assumir va ser la de formar part de la gestora que es va crear al PSOE un cop el comitè federal va forçar Sánchez a dimitir per la seva oposició a facilitar la investidura de Rajoy.

