​Gerard Farrés acata ordres d'equip i entrega el Dakar al seu cap de files

ha acabat segon al Dakar en laconeguda com SidebySide (SSV). El pilot resident a(Osona) participava en el seu quinzè Dakar i tenia com a cap de files el nord-americà).Farrés feia uns mesos no tenia equip per participar al Dakar. Finalment, l'equip de Jones va fitxar-lo per ajudar el seu cap de files a guanyar la mítica prova. El problema és que l'ajudant ha estat millor que el mestre.Però el pilot català és un professional i no ha posat problemes en complir la tasca per la qual se'l va contractar. Farrés es va posar, gairebé per sorpresa, quan Jones va tenir un problema mecànic. Al final de la jornada i amb només una etapa per córrer, tenia un avantatge a la general d'1 minut i 41 segons respecte al seu company i líder d'equip.Però la cloenda del Dakar ha anat com s'esperava. Farrés ha seguit les ordres i en aquesta última etapa ha deixat de prémer l'accelerador per. De fet, s'ha aturat a un quilòmetre de la meta, perquè si no l'hagués guanyat.Segons la, Farrés ha tingut un problema mecànic i s'ha hagut de parar. El nord-americà ha guanyat amb 2:37 de marge sobre el pilot de Manlleu.Cal destacar que Farrés trepitja podi per tercera vegada al Dakar. El 2017 va quedaramb l'equip Himoinsa i el 2019,-altre cop- amb l'equip Monster Energy.

