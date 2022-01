Quan i on és la cavalcada dels Tres Tombs a Barcelona

El barri barceloní derecupera aquest cap de setmana la, la més antiga de Barcelona, que no es va poder celebrar l'any passat per la situació sanitària derivada de la pandèmia del coronavirus. Serà diumenge, en una nova edició d'aquesta tradició que se celebrarà amb algunes mesures de seguretat per prevenir la Covid.La cavalcada és uno tirant carruatges que fan un circuit per les places i carrers més cèntrics del barri, i sempre se celebra el diumenge més pròxim a la festivitat de Sant Antoni Abat, el 17 de gener. Aquest sant és el patró dels animals útils per als treballs del camp i dels gremis de traginers.La desfilada començarà a les 11.30 hores a lai el recorregut travessarà tot el barri. A mig camí del recorregut, a l'església de Sant Andreu, es beneiran animals. Tot seguit, continuarà el recorregut amb els animals pel carrer del Segre i per Virgili, i després giraran amunt per la rambla de l’Onze de Setembre. El recorregut acabarà, com és tradició, amb tres voltes a la rambla de Fabra i Puig.A diferència de la cavalcada prepandèmica, aquest anyper indicació del Procicat, com en les cavalcades dels Reis de l'Orient. Fins a l'últim moment no se sabia si es podria celebrar, però els organitzadors no han trobat "cap sentit" a ajornar la celebració o a suspendre-la. "Aquí els Tres Tombs els farem el dia que toca amb el que bonament puguem portar a passejar pel carrer", explica secretari de l’organització, Quildo Serrano, segons recull L'Exprès de Sant Andreu.

