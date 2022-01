Elsvan detenir aquest dimarts un home com a presumpte autor d'una agressió homòfoba, la nit del 31 d'octubre en una discoteca de Mataró en què se celebrava una festa temàtica de Halloween. Se l'acusa d'un delicte d'odi, un de lesions i un de robatori amb violència.Segons han informat diversos mitjans i ha pogut confirmar, els fets s'haurien produït quan un jove va ser agredit a la sortida d'un local d'oci nocturn situat a la zona del Pla d'en Boet, a la capital delJa fora de la, dos homes haurien començat a insultar la víctima, a qui es van dirigir com a "maricón de merda". Tot seguit, l'haurien empès i tirat a terra, per, finalment, acabar fugint.Però elsno en van tenir prou: quan la persona agredida tornava a casa amb altres amistats, la van tornar a abordar per robar-li la motxilla després d'agredir-li i increpar-lo. També vanuna bossa de mà a una amiga seva, que també va ser agredida i va rebremasclistes.La víctima va presentar una denúncia per aquests fets, i es va citar testimonis per elaborar una descripció dels sospitosos. Aleshores es va obrir una investigació que ha permès arrestar un dels acusats mesos després, mentre la policia continua buscant l'altre responsable.