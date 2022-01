El Consell Esportiu de l'Hospitalet va pagar actes de campanya del PSC, segons la UDEF

La investigació entorn elavança i els informes de la(Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional espanyola) apunten cap al fet que PSC s'hauria pogut aprofitar d'aquest ens per pagar. Segons l'últim sumari judicial, al qual ha tingut accés, la Policia Nacional espanyola disposa de documents "relacionats amb, les despeses dels quals ha sufragat el Consell Esportiu, i que no mantenen cap relació amb l'activitat pròpia del Consell Esportiu".Fonts coneixedores del cas assenyalen que un d'aquests actes seria un dinar de la campanya electoral municipal que hauria tingut lloc el, pocs dies abans queaconseguís majoria absoluta a l'Ajuntament. La mateixa alcaldessa -que també és presidenta de la Diputació de Barcelona i vicepresidenta del PSC- hi hauria participat, juntament amb altres candidats locals a les llistes socialistes, entre els quals els imputats en la causa(ara tinent d'alcaldia) i(qui va ser regidor però va dimitir), així com(actual regidor sense atribucions, després de denunciar les irregularitats a l'ens).El cost d'aquell àpat l'hauria sufragat el Consell Esportiu i hauria servit per reunir l'alcaldessa i altres dirigents del PSC de l'Hospitalet amb representants de l'organisme, personal esportiu id'aquest àmbit, en plena campanya de les municipals i amb contingut propagandístic electoral, segons la investigació de la UDEF. La factura no hauria estat gaire elevada, de, tot i que l'informe policial es refereix a, així que podria disposar d'altres evidències en actes similars de caire polític.

Contactes amb representants públics

Multa de trànsit a Cristóbal Plaza i tiquets de bars de còctels pagats pel Consell Esportiu.

Factura d'enviament de llibres a casa de Cris Plaza a través d'Amazon.

Clara majoria socialista

Doble comptabilitat

Fonts d'una de les defenses treuen ferro a aquesta qüestió i apunten que els, també amb membres de diverses formacions o d'administracions com la Generalitat, i no considera aquest pròpiament un acte de campanya. I en aquests casos, subratlla, allò habitual és que sigui l'entitat privada qui pagui la factura, ja que seria més irregular que fos l'Ajuntament qui l'abonés amb els recursos de tots els contribuents.En el mateix punt del sumari, la UDEF constata que part dels recursos del Consell Esportiu anaven destinats a "(dietes, viatges, llibres, etc) que poc o res tenen a veure amb l'objecte del projecte" de l'entitat. Es refereix, per exemple, al pagament deamb retirada de cotxe del dipòsit, com la de Cristóbal Plaza -llavors director del Consell Esportiu- de la imatge inferior esquerra, però també tiquets decom el bar Mary Pickford, on, segons la imatge inferior dreta, s'hi van gastar 67 euros abonats després pel Consell Esportiu de l'Hospitalet, a més d'altres àpats, tal com ja va avançar NacióDigital Els documents del sumari judicial també recullen diversos enviaments deal domicili de Plaza i que es registrarien en el llistat de pagaments com a "Amazon - Formació" o similar, tot i que molts tindrien poc a veure amb les activitats del càrrec del director de l'ens. Tres d'aquestes comandes sumarien 1.000,8 euros, sobretot en llibres d'autoajuda, novel·les o obres d'autors mediàtics com, alguns dels quals es troben en la següent imatge.Un subapartat del sumari judicial analitza elsper part del Consell Esportiu, destacant que la composició de la seva comissió directiva "reflecteix unper persones que estan vinculades al PSC". L'entitat és formalment privada, però 12 dels seus membres són escollits per l'Ajuntament i la regidoria d'Esports n'exerceix la presidència, tot i que enlloc s'hi concreta que hagin de ser càrrecs electes o persones vinculades al govern municipal o al partit que l'integra.Durant la temporada 2017-2018, l'informe de la UDEF hi identifica "almenys a", ja que quatre n'eren regidors, dues són actualment assessores del partit i una altra n'és simpatitzant (com s'acredita amb escrits a les xarxes socials que ho evidencien). Tot i això, aquella "vinculació entre Ajuntament i Consell Esportiu a la comissió directiva es fa molt més evident l'any següent, quan encara se n'observa una".Llavors, segons enumera l'informe, sis dels seus dotze membres s'havien presentat a les llistes del PSC de l'Hospitalet, un altre ho havia fet a la candidatura del Parlament del 2006, dos més són assessors del grup socialista a l'Ajuntament i un altre és una militant activa. Per tant, destaca la UDEF, la "independència" que defensa el Consell Esportiu de l'Hospitalet en alguns documents "quedaria representada en" d'un total de 12.La causa investiga per araen la gestió del Consell Esportiu. Entre elles es troba l'alcaldessa de la segona ciutat del país i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, en el seu cas per una possible omissió del deure de perseguir el delicte, un cop el regidor Jaume Graells li va transmetre el febrer del 2019 proves d'irregularitats que s'hi estaven cometent. Va declarar el 9 d'abril passat davant la jutge i està pendent des de fa més d'un any del, ordenat després que la magistrada tingués indicis que hauria pogut maniobrar amb l'exsecretari de l'Esport, Gerard Figueres (també investigat i ara secretari d'Exteriors del Govern), per tapar el cas La causa es troba encara en fase d'instrucció, però elmarca que, si es manté la imputació per corrupció d'algun representant públic del partit en la fase de judici oral, aquest ha de ser. En tot cas, la investigació també inclou altres representants del Consell Esportiu i tècnics i funcionaris de l'Ajuntament, fins i tot la seva interventora , de qui la jutge sospita que no hauria actuat per evitar les irregularitats a l'hora de fiscalitzar les subvencions que li atorgava el consistori.Els primers indicis de les males praxis -ja acreditades- van emergir amb l'aparició de, atès que les assemblees de l'entitat només mostraven part del pressupost del Consell Esportiu, d'aproximadament 400.000 euros anuals, i amb ell es justificaven les subvencions de l'Ajuntament. Al Consell Català de l'Esport, en canvi, es remetia una acta falsificada en què es recollia els prop dede la comptabilitat, els quals no es justificaven internament ni al consistori.Part de la despesa, a més, no està ben justificada, coma monitors i altre personal, a banda d'una indemnització presumptament fraudulenta de 47.000 euros o les factures inicialment citades. Els investigats, però, asseguren que tots els recursos es van destinar a activitats pròpies del Consell Esportiu, malgrat admetre'n una gestió deficient. Últimament, però, la UDEF i la jutge també investiguen si l'ens va amagar prop de 180.000 euros anuals a l'Ajuntament i si hi va havera l'hora d'atorgar les subvencions i justificar-les sense el control pertinent. El Consell Esportiu ingressa anualment més de 300.000 euros públics, més de dos terços dels quals provenen del consistori.

