Xavier Antich, candidat a la presidència d'Òmnium: «Estem en una altra fase del procés»

El filòsof i professor de la Universitat de Gironaés l'escollit per, si així ho avalen els socis d'Òmnium Cultural, rellevara la presidència de l'entitat. Després de conèixer-se la intenció de Cuixart i que ell seria qui lideraria la candidatura continuista per a la cúpula d'Òmnium, Antich ha explicat, en una entrevista a Rac1, els motius pels que ha acceptat optar a la presidència, i ha constatat que el procés "està en una altra fase". "Accepto la proposta per responsabilitat. És difícil no dir que sí. Òmnium és una entitat extraordinària i potent. Qualsevol diu que no!", ha dit en una primera valoració.Antich ha explicat també que dona el pas cap a la presidència "per a contribuir a reprendre el llegat que deixen Jordi Cuixart i". "Òmnium està més forta que mai, és una entitat potentíssima amb gairebé 200.000 socis i una voluntat constructiva. Tenim el repte que sigui cada cop més forta, preparada, determinada i determinant", ha comentat, tot lloant "l'exemple" que suposen els seus antecessors en el càrrec. "Han demostrat que Òmnium és exemple de rigor, coherència, una entitat per picar pedra i construir, no per destruir, no som la gent dels retrets", ha dit.Pel que fa a la línia que seguirà Òmnium si accedeix a la presidència, Antich ha assegurat que no tindrà grans diferències amb l'actual, i que en la vessant més política vol l'entitat "amb el gran consens de la societat catalana. No ens pertoca donar la resposta a la via política que cal emprendre per donar resposta a la demanda de la societat catalana". "Estarem sempre amb la proposta que tingui els grans consensos. Treballarem com sempre per la construcció de grans consensos, tan grans com siguin possibles, que ens permetin avançar", ha comentat.Per últim, en ser preguntat si el procés independentista és mort a hores d'ara a la vista del panorama polític, Antich ha negat la major. "Això del procés i del 'processisme' sembla que s'ha convertit en una cosa pejorativa, quan qualsevol que tingui perspectiva de la història sap que tot no canvia d'un dia per a un altre, sinó que les grans transformacions son un procés. Estem en una altra fase d'aquest procés, on hem d'analitzar per saber on som i tractem de donar respostes als problemes que tenim ara, que són diferents", ha sentenciat.Del nom de qui ocuparia la vicepresidència al seu costat no ha volgut avançar res, tot afegint que se sabrà en els propers dies i que haurà de ser algú que "respongui al relleu del nivell i alçada, de la potència, d'aquestes dues bèsties tant talentoses i generoses com Cuixart i Mauri".

