​Dos advocats lideren una querella contra Casado per les declaracions sobre el català

Un pla B per si no s'admet al TS

Les desafortunades declaracions de Pablo Casado contra el català a l'escola han arribat al(TS). Aquesta setmana, un grup de juristes ha presentat el document pel que va dir el líder del PP en un acte el passat desembre: "A Catalunya hi ha professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo als nens que parlen castellà".L'advocat, de, i, de Reus, són els impulsors i portaveus d'aquesta querella, que està a l'espera d'admetre's a tràmit. En declaracions a, Rossell apunta que es fonamenta en l'article 510 del Codi Penal per. En aquest cas, "contra una minoria nacional".Per part seva, Gibert assenyala aque l'objectiu és ". Rossell i Gibert van impulsar la querella perquè així els ho van demanar uns clients.A més, han acabat compartit un número de compte corrent a les xarxes socials perquèTot i que Rossell i Gibert són els signats de les accions penals, l'advocat vigatà remarca que darrere hi ha, format sobretot per "dones juristes".Rossell apunta que un gran pas seria que el TS traslladés la querella a la Fiscalia de delictes d'odi i discriminació. En tot cas, "si el Suprem no vol investigar els fets, ja trobarem una altra manera", avança l'advocat. En aquest sentit, apunta que, en cas que es tombi al TS.En aquest sentit es pronuncia Gibert, destacant que la querella està "pensada" per tal que pugui tenir un "". D'aquesta manera, i si el TS no l'admet a tràmit, "hi ha la via internacional".D'altra banda, Rossell també apunta que aquest grup està estudiant emprendre alguna acció legal contra l' excomissari Villarejo per les declaracions sobre el 17-A . Tot i això, la idea encara és molt embrionària.

