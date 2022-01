Els Mossos denuncien 43 persones per una festa il·legal a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han denunciat 43 persones per participar en una festa il·legal en un local del Front Marítim de Barcelona la nit passada. La intervenció en col·laboració amb la Guàrdia Urbana es va fer arran d'informacions rebudes sobre una possible festa il·legal a l'interior d'un local tancat al públic. Inicialment agents de paisà de Ciutat Vella van comprovar que hi havia moviment tot i que el local tenia les portes tancades.



Cap a les 00.30 hores van accedir al local efectius de seguretat ciutadana de Ciutat Vella i agents de l'ARRO dels Mossos i van confirmar que hi havia una festa il·legal sense mascaretes i sense respectar les distàncies de seguretat. D'acord amb informació facilitada per fonts municipals, el local disposava de llicència de restaurant i de discoteca. En el context actual de restriccions, per tant, podia operar com a local de restauració però no com a discoteca.



Segons han explicat els Mossos, el local tenia música posada, hi havia els llums encesos i servei de begudes i es permetia fumar, i a la pràctica actuava com una discoteca. D'entre les 43 persones denunciades per no complir les restriccions contra la Covid, cinc d'elles també han estat denunciades per tinença de substàncies. En concret, els agents van localitzar sis bosses amb una substància en pols de color rosat que presumptament és droga.



L'actuació es va fer en el marc del dispositiu ORIS, el pla policial activat per fer front a situacions d'incompliment de restriccions fixades en pandèmia. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana va fer una inspecció de tipus administratiu i el responsable del local també va quedar denunciat, entre altres, per permetre fumar a l'interior, deficiències de seguretat del local o el tipus d'activitat en curs. Segons han explicat els Mossos, el local tenia música posada, hi havia els llums encesos i servei de begudes i es permetia fumar, i a la pràctica actuava com una discoteca. D'entre les 43 persones denunciades per no complir les restriccions contra la Covid, cinc d'elles també han estat denunciades per. En concret, els agents van localitzar sis bosses amb una substància en pols de color rosat que presumptament és droga.L'actuació es va fer en el marc del dispositiu ORIS, el pla policial activat per fer front a situacions d'incompliment de restriccions fixades en pandèmia. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana va fer una inspecció de tipus administratiu i el responsable del local també va quedar denunciat, entre altres, per permetre, deficiències de seguretat del local o el tipus d'activitat en curs.

Altres notícies que et poden interessar

​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor