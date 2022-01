L'independentisme agraeix la tasca de Cuixart al capdavant d'Òmnium

"Gràcies, Jordi". Aquest ha estat el missatge unànime dels líders independentistes després de l'anunci ded' abandonar la presidència d'Òmnium Cultural. El dirigent afirma que "toquen nous lideratges i ningú és imprescindible", en una entrevista a Rac1. Avui es convoca l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el 26 de febrer. Serà aquell dia quan Cuixart passarà el testimoni , si així ho decideixen els socis.El president de la Generalitat,li ha agraït en un tuit "la feina feta i les lluites compartides". "El teu compromís i actitud sempre positiva i oberta ens marca el camí cap a una Catalunya lliure", ha escrit. A més, també ha destacat el paper del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, "per ser-hi en els moments més difícils i complexos". Mauri tampoc té previst presentar-se a la reelecció al càrrec.Per la seva banda,president de Junts i de la Generalitat durant l'1-O, també ha agraït la feina a Cuixart: "Gràcies, d'aquelles que no s'acaben mai. Per tot el que hem compartit, lluitat i aconseguit, i pel que compartirem, lluitarem i aconseguirem", ha manifestat, també a Twitter.El president d'ERC,vicepresident durant l'1-O i també company de presó de Cuixart, ha assegurat que estaran "sempre agraïts" per "totes les lluites compartides, el compromís indiscutible amb la gent i amb el país i el paper indispensable en el camí cap a la independència de Catalunya".També des de lahan volgut agrair la feina al fins ara president de l'entitat, i des del seu perfil oficial a Twitter li han donat les gràcies per "l'entrega i compromís insubornable". La seva portaveu al Parlament,, ha lloat la seva "dedicació" i ha instat Òmnium a seguir treballant per l'autodeterminació, l'amnistia i la defensa de la llengua. Per la seva banda, la diputada al Congrés dels Diputatsha agraït que Cuixart i Mauri hagin "donat tant" al capdavant de l'entitat.Fora de l'independentisme, elstambé aplaudit la tasca dels dos dirigents d'Òmnium. "Moltes gràcies Jordi Cuixart i Marcel Mauri per la dedicació, pel compromís i per tota la feina feta pel país. Tota la sort del món en aquesta nova etapa que comença", ha escrit al seu compte de Twitter la presidenta d'En Comú Podem al Parlament,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor