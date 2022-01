Temps perdut i mesures institucionals tímides en l'aniversari de l'explosió a Tarragona

Un procediment penal llarg

. És la sensació de bona part de la ciutadania tarragonina i dels municipis limítrofs amb el polígon industrial químic quan es compleixen IQOXE ha tornat a la normalitat gràcies a l'autorització de la, però les noves mesures dea la indústria són escasses. En temps de descompte, la Generalitat ha anunciat la instal·lació de més sirenes i sensors , mentre que eAquell 14 de gener, el-pla d'emergència vinculat a les indústries químiques del departament d'Interior- va ser la primera demanda que van formular les autoritats locals. Apuntaven la responsabilitat que no sonessin lesa la manca de proximitat geogràfica de la presa de decisions. També reclamaven que la coordinació i el compliment de les normes de seguretat s'havien de gestionar des del territori.El 15 de gener de 2020 van començar les mobilitzacions en diverses ubicacions de la ciutat. Especialment liderades per les associacions veïnals i els sindicats, ràpidament van impregnar-se de. Prova d'això és que la Federació d'Associacions de Veïns (FAVT) -juntament amb moltes altres entitats i ajuntaments- s'han manifestat per una banda i l'associació de veïns dei altres entitats veïnals ho han fet per l'altra.Si bé cap de les dues parts s'atreveix a fer pública la seva versió de per què existeix aquesta desunió, l'interès popular per aquest tipus deha anat minvant dràsticament. Tarragona no oblida, però s'acostuma a viure amb la "por" a que torni a succeir.Compaginar l'-que, en bona part, és l'origen dels barris de Ponent, els més afectats per l'explosió- amb la seguretat de les plantes és un dels reptes que exposen tots els agents. L'subratlla les millores tecnològiques implementades al polígon químic, mentre que IQOXE treu pit amb laI novament s'ha posat sobre la taula la qüestió moral de la inversió que IQOXE fa en accions "altruistes". No tan sols al municipi que l'acull, la Canonja, sinó també els 150.000 euros destinats al barri de Bonavista o el pagament de tests d'antígens per la Festa Major de Santa Tecla. També, el dubte sobre si es pot assenyalar exclusivament IQOXE i no la resta d'empreses químiques donat quefabricats a la planta tarragonina.La justícia, per la seva banda, encara no ha pogut esclarir què va succeir exactament aquell 14 de gener de 2020. Ni el motiu exacte de l'explosió, ni la responsabilitat, ni. Tampoc, en cas que fos tòxic, l'eventual negligència de l'administració en no avisar la població perquè es confinés als seus habitatges a través de les sirenes.L'acusació ja apunta que serà un procediment penal força llarg ja que els informes encarregats no han acabat de resoldre les incògnites de la instrucció de la causa. Per ara, la jutgessa manté dues peces separades i investiga una presumpta, ja que van morir tres persones, dues d'elles treballadores i l'altra un veí de Torreforta. José, llavors director de la fàbrica, i, director de la companyia, són els dos investigats per presumptes irregularitats.

