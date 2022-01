Rosa Maria Codines: «Òmnium ha de seguir arribant a població que no ens coneix»

Rosa Maria Codines, presidenta d'Òmnium Cultural al Tarragonès, al costat d'Òscar Hijosa (ANC), la Diada de l'any 2020 a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Manifestació a Tarragona de la Diada de 2016. Foto: Júlia Aballo

Sempre darrere el micròfon o agafant una pancarta., inspectora d'Ensenyament de professió, ha destacat aquests últims deu anys per liderar les protestes sobiranistes a, però també per impulsar propostes en l'àmbit cultural. Aquest divendres, plega del seu càrrec de presidenta d'al, però continuarà a la junta nacional, lloc on va arribar a petició deCodines explica amb orgull com deixa l'entitat a nivell local amb deu vegades més socis que quan va començar:, del total de 200.000 que tenen a tot el país. A partir d'ara, promet continuar batallant per allò que creu, però sense organitzar res. Això els tocarà a la nova junta, a la que planteja diferents reptes, entre ells promoure l'activitat fora de la capital, dinamitzar els entorns més castellanoparlants de la comarca i defensar els tres pilars: la llengua, la cultura i el país.- Jo soc d'un poble molt petit, l'Espluga Calba, a les Garrigues, i quan jo era una nena petita venia un bibliobús a portar-nos llibres en català. Era la campanya d'Òmnium en ruta, no teníem biblioteca, amb prou feines teníem llibres en català a les cases.- Entre els anys 65-70. A casa meva només teníem llibres en català del meu pare i de la meva mare, que havien anat a l'escola de la República. La meva escolarització era tota en castellà, però jo sabia català perquè la mare me l'ensenyava.- Al 75-80. Al 91 jo arribo a Tarragona i llavors demano poder participar-hi. Una de les primeres coses que vaig fer va ser anar a l'Escola de Pràctiques a entregar uns premis literaris que convocava l'Òmnium del Tarragonès precisament i que la presidenta en aquell moment era la Núria Aguadé. L'any 2001, el Joan Andreu Torres em demana de formar part de la junta de l'Òmnium amb una vocalia i al 2002 ja entro com a vicepresidenta d'Òmnium al Tarragonès i m'hi estic fins al 2012.- Representaria dos mandats, però està allargat una mica més. Hauria d'haver canviat l'any passat, però com que enguany era el 50è aniversari, la junta em va demanar de tancar el cicle.- No és una espina clavada, és una cosa que sempre m'ha anat pel cap. Ho hem procurat, però és Òmnium del Tarragonès. Dins de les possibilitats que hi ha hagut, hem demanat complicitats a aquests municipis. Prova d'això és que a la junta hi ha dos membres originaris de Vila-seca, un de Salou, en un temps endarrere hi va haver la presència de Torredembarra i Altafulla, vam tenir col·laboradors del Morell i de Constantí... Ho hem intentat, però no s'ha consolidat. Ho hem treballat, però és un tema que encara s'hauria de fer més fort. I, després, hem impulsat activitat als barris de Tarragona, tenim un projecte preciós que és el Fòrum, fa xarxa. Jo penso que hem aconseguit força, però podem arribar més enllà.- No descuidar mai el treball a l'entorn de la llengua: una nació sense estat necessita de nosaltres per allò que la fa singular, la seva llengua i cultura pròpies. Hem de seguir arribant a població que no ens coneix i que siguem un sol poble, que no ens trenquin.- Però hi és. El Premi Ciutat de Tarragona, el Premi Balcó, el Concurs Sambori per les escoles, la presentació de llibres que no hem parat, els debats, les conferències... Tot això no ho hem deixat de fer. Passa que la dinàmica de la retallada de l'Estatut tan gran ens va portar a haver de plantar cara. I l'Òmnium es va posicionar al costat de la gent, cap a la lluita pels drets i les llibertats. Al nostre president, el 2017 el van tancar a la presó, això no ens ho imaginàvem ni en època franquista. Et dona a entendre que realment vivim en un país que de democràcia plena res.- També, ratllem els 5.000 associats. Quan jo vaig agafar l'Òmnium no arribàvem mai a 500. Ara és un degoteig constant.- No. Els motius de les baixes bàsicament són o defuncions o problemes econòmics. No tinc cap notícia de gent enfadada.- El pressupost creix, permet arribar a més llocs, més projectes, dinamitzar, és evident. El projecte del Fòrum de Bonavista , els projectes que hem anat fent de Ho tornarem a fer. Les conferències, els debats...- Qui no recorda anar un dia rere l'altre a la plaça de la Font a reivindicar? Però, és clar, un país no pot estar permanentment mobilitzat, i a més no hi comptàvem amb una pandèmia. Jo penso que aquest poble ha fet un pas de gegant, els nostres avis i besavis van portar el país a un punt, nosaltres amb el que va passar amb l'Estatut -entre els quals m'hi compto- vam obrir els ulls. Ara nosaltres no tenim Estatut refrendat perquè ens el van retallar. Molta gent com jo que no pensava en un independentisme...- Sempre he pensat en els Països Catalans. Sempre. Però no ho verbalitzàvem. Quan era una nena, a la meva habitació hi tenia el dibuix, amb l'Alguer, Occitània... Somniaves en allò però ho veies tan lluny. En canvi, amb la mobilització popular, amb les marxes de l'11, pensàvem que amb aquests milions de persones això s'havia d'aconseguir.- Jo no ho visc com una frustració. Si fem el paral·lelisme de l'Òscar Cadiach, hem pujat a un camp base bastant a prop del cim. La prova és que van agafar molta por i ens van pegar. Ho hem de culminar. Vull pensar que tota aquella població que va sortir hi és i en un moment determinat pot tornar a sortir perquè la situació que tenim com a poble no ha variat gaire. Vull pensar que estem amatents i que hi haurà algun desencadenant que farà avançar. Tota aquesta gent jove que va anar a votar i que va veure com van pegar als seus pares i als seus avis, aquests ho tenen retingut a la memòria.- És la incongruència tan gran que el nostre propi Govern encausi la gent que defensa. És aquesta trama tan ben muntada de l'Estat de les autonomies. Som una autonomia, nosaltres no ens ho pensàvem, però és que ho som.- Els qui manen, és clar, és una teranyina molt ben feta. És així.- Fortificar-se molt més, treballar molt pels seus puntals: llengua, cultura i país, reforçar la llengua més que mai, ajudar al pacte nacional per la llengua, fer que els usos lingüístics no decaiguin, per tant, ser-hi, ser-hi, ser-hi. Llengua i cultura és indissociable. I la defensa dels drets i les llibertats, d'aquí el projecte de l'escola Guillem Agulló, que s'hi lligaran totes les universitats. Hem de fornir el país de nous lideratges. Hi ha d'haver relleu, gent que tingui molt clar cap on hem d'anar i que treballi amb la realitat que es trobarà.- El tema de la llengua és un capítol a part. Cadascú de nosaltres no s'ha de rendir, no és només l'escola. Avui els alumnes tenen tot l'aprenentatge en català, però ens estan fallant els usos dins de l'escola. La immersió no obliga l'alumne a parlar aquella llengua.- Hi ha professorat que perquè prové d'un entorn castellanoparlant o per comoditat, automàticament, tal com es fa al carrer, respon en castellà. Ens falta un tema fonamental: la consciència lingüística. La immersió és en llengua d'ús i d'aprenentatge, aquesta és una especificitat que s'ha de fer complir.- Donaven per fet que ja no calia. Un país que té amenaçada la llengua perquè té un gegant molt gran al costat de molts milions de parlants que és una llengua invasiva tant pel nord com per l'oest, el que ha de fer és preservar-la i cuidar-la. Potser hi ha hagut un relaxament, no se li ha donat importància i som on som. No només a l'escola, si entréssim a dependències de la Generalitat dels Mossos potser també trobaríem que aquests funcionaris no l'utilitzen.- Sí que fora un risc, fora pitjor. A nosaltres ens van fer creure que érem un país. Som una autonomia. Quan teníem el president Pujol recordo que el vèiem a Europa...- No sabem fins a quin punt. No sé fins a quin nivell havien treballat interiorment. Nosaltres érem i som carrer. Organitzar manifestacions, anar a la plaça, recordar a la gent on érem, treballàvem per organitzar-nos com a poble. Sí que hi ha l'administració, però una altra pota és el poble.- Però és que ho pensàvem possible. No immediat, però si més no arribar a dir que era viable. Recordo una xerrada on s'agrupaven Àustria, Dinamarca, Suïssa i Catalunya. I gent experta que deien "de la llei a la llei". Hi havia un punt de credulitat i un altre de "ja veurem". Deu anys sostinguts de mobilitzacions omplint passejos amb milions de persones. Qui és que no pensa que l'Estat ha de negociar? Si aquí a la plaça de la Font, tres cops l'any se li presenta a l'alcalde tota la plaça plena i el voltant, aquest home què farà? Marxarà o negociarà? Quan diuen no a tot i no passa res, això ens ha portat a una frustració col·lectiva, però això no treu que la lluita ha de continuar. Perquè venim de moltes lluites, de molt lluny, hi ha gent que ha deixat la vida per això.- Quan van tancar el Govern a la presó. A la plaça de la Font, la mirada de la gent era d'una ràbia continguda que si aquells ulls haguessin pogut ser baionetes... I quan el Diumenge de Rams van agafar el Puigdemont a Alemanya. Vam anar a la plaça Imperial Tàrraco, aquell dia va ser impressionant, tothom va venir.- Aquests van ser els pitjors. El millor va ser al Camp de Mart i l'11 de setembre aquí. Vam omplir el Camp de Mart amb un xiulet, ens vam manifestar que el millor per al país era ser independents. Per cert, va vindre el president Puigdemont, que llavors era el president de l'AMI, un dia que jugava el Nàstic amb el Girona. Va vindre el president Torra, que llavors era president d'Òmnium.- La proposta que em va fer al seu dia el president Cuixart va ser que li agradaria comptar amb mi per aterrar la mirada dels projectes nacionals. Aquesta experiència que he adquirit a peu de carrer ajuda que aquests projectes puguin arribar. I després estic a la comissió de llengua, també.

