L'Aràbia Saudita fa una excepció amb els jugadors de la Supercopa que no estan vacunats

Laestà a l’ordre del dia i és carn de debat entre la societat i a la majoria dels mitjans de comunicació. Fa uns minuts, el govern australià ha negat el visat al tenista a Novak Djokovic, número u del món, perquè no està immunitzat. El govern de l’, en canvi, no s’ha mostrat tan dur amb els jugadors dels quatre equips espanyols que aquests dies disputen la Supercopa de futbol al seu país.L’Aràbia Saudita, de la mateixa manera que Austràlia, obliga a tenir la vacunació amb la pauta completa als estrangers que vulguin entrar al país. En el cas de la, s’ha fet una excepció amb alguns futbolistes que no estan vacunats de l'Atlètic de Madrid, el Reial Madrid, el Barça i l'Athletic de Bilbao, segons ha reconegut la mateixa), que va negociar el tema amb les autoritats del país.La informació ha transcendit després que l’entrenador del Brasil, Tite, anunciés la llista de convocats per als propers partits de la selecció canarinha. Entre aquests, no hi ha el defensa de l'Atlètic de Madridperquè no està vacunat amb la pauta completa. Una situació que no l’ha impedit participar a la Supercopa a l’Aràbia Saudita amb el seu equip.La final de la Supercopa la jugaran el, que van derrotar a les semifinals el(3-2) i l’(2-1) respectivament.​​​​​​​​​

