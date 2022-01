Downing Street va celebrar dues festes la matinada anterior al funeral del duc d'Edimburg

Altres notícies que et poden interessar

El10 -la residència del primer ministre britànic, Boris Johnson- va celebrar duesque es van allargar fins a la matinada hores abans del funeral del príncep Felip, duc d'Edimburg, en un dia en què el país estava de dol i en què la reina d'Anglaterra, Isabel II, es va veure obligada a anar sola a la cerimònia al castell de Windsor a causa de les mesures sanitàries contra la Covid-19.Segons The Telegraph, mentre les banderes es trobaven a mitja asta als edificis governamentals de Westminster, assessors i funcionaris públics es van reunir fins a altes hores de la matinada enal final de la nit, hores abans del funeral en la Capella de Saint George del Castell de Windsor.Segons un portaveu del número 10 que ha parlat amb The Telegraph, el primer ministre, Boris Johnson, no va participar en aquestes festes. Aquell dia no era a Londres, perquè havia marxat a la seva casa de camp a Chequers. Una de les festes es va produir pel comiat del portaveu del Govern, James Slack, que abandonava Downing Street per unir-se a la plantilla del diari The Sun.L'altra, aparentment, va ser. Diversos testimonis al·leguen que s'hi van beure grans quantitats d'alcohol i que els assistents van ballar sense distància de seguretat. Les dues celebracions es van dur a terme en diferents zones de l'edifici, encara que a mesura que va avançar la nit es van ajuntar als jardins. Hi van participar unes 30 persones en total.Aquell dia, Slack plegava de Downing Street. En acabar la seva jornada, es va posar dempeus i va agrair la seva tasca a un grup d'assessors i assistents de premsa en un discurs de comiat. Posteriorment, es va celebrar la festa, en la qual diversos testimonis asseguren que es va beure molt alcohol.A la segona festa, en honor al fotògraf que també marxava, van assistir membres més joves del personal. Es va celebrar bona part de la nit en el soterrani del número 10. L'habitació sota la suite principal d'oficines en la planta baixa tenia ventilació limitada. Una persona que va assistir a la reunió, que es manté en l'anonimat, ha explicat que van omplir una maleta sencera d'ampolles de vi després de comprar tot el material en un carrer concorregut proper a Downing Street. "Es va vessar massa vi a la catifa del soterrani del número 10", ha dit un dels assistents.Hores després de la festa, i amb el país sotmès a restriccions que prohibien les reunions en interiors, la família reial britànica es va traslladar a la capella privada per vetllar per la mort del príncep Felip. Isabel II es va asseure sola als bancs de la capella a causa de les mesures sanitàries enfront de la Covid-19. A més, "per reduir el risc de transmissió" del virus, es va crear un llibre de condolences en línia i es va comunicar als únics 30 assistents que no podrien deixar flors en el sepulcre.​​​​​​​​​

