Cuixart anuncia que deixa la presidència d’Òmnium

El president d', ha explicat aquest matí no es presentarà a la reelecció per liderar l'entitat i passarà el relleu a. "Coneix molt bé la casa i hi ha treballat molt estretament", ha dit Cuixart. Tampoc repetiràque fins ara ha estat el vicepresident i va tenir un paper important mentre Cuixart era a la presó. El president d'Òmnium -ara en funcions- ha dit que "toca" prendre aquesta decisió. "Toquen nous lideratges i ningú és imprescindible", ha explicat en una entrevista a Rac1. "Ens hem adonat que no hi havia millor moment per passar el testimoni que ara, que l'entitat està consolidada", ha explicat. Avui es convoca l', que tindrà lloc el. Serà aquell dia quan Cuixart passarà el testimoni a Xavier Antich si així ho decideixen els socis."Això no va de persones, va de col·lectius. Estic segur que la nova junta s'hi deixarà la pell com hem fet nosaltres", ha explicat. Cuixart ha insistit que no farà el salt a la política institucional. ". Em poso a disposició d'Òmnium i del país però des de l'activisme", ha deixat clar, que ha insistit que "la política és imprescindible". Amb aquest moviment, Cuixart diu que vol actuar amb "coherència". ". No podem renunciar a Puigdemont, Junqueras o Gabriel, però és obvi que en la situació actual, que cal una, calen nous lideratges que propiciïn que es pugui dur a terme aquesta estratègia compartida", ha argumentat.Cuixart ha dit que, amb la seva actuació, intenta "". "No vull dir què ha de fer ningú en concret, però calen nous lideratges i la societat és capaç de generar nous lideratges", ha explicat. Aquesta tarda es reunirà amb Puigdemont i amb Junqueras per traslldar-los la decisió. "", ha dit. En tot cas, de cara a l'estratègia, Cuixart ha insistit en l'autodeterminació i l'amnistia, però ha remarcat que Òmnium farà costat a allò que decideixi el Parlament de Catalunya.Jordi Cuixart (Santa Perpètua de Mogoda, 1975) va ser escollit president d'Òmnium el desembre de 2015, prenent el relleu aque havia fet el salt a la política de la mà de Junts pel Sí. La presidència de Cuixart ha estat marcada per la repressió d l'Estat arran dels fets de la tardor de 2017. De fet, Cuixart ha passat bona part de la seva etapa en el càrrec a la presó. Hi va entrar l'octubre de 2017 i en va sortir, per la via de l'indult, perde l'any 2020. Mentre va estar empresonat, Cuixart sempre va dir que l'Estat no decidiria mai qui era el president d'Òmnium. "Vaig entrar a la presó com a president d'Òmnium i en surto com a president d'Òmnium", va dir després de ser alliberat. En una entrevista recent a NacióDigital, Cuixart ja apuntava la importància de no centrar el futur del procés a persones concretes. "Em semblaria molt temerari i molt imprudent. Si alguna cosa ha demostrar el moviment independentista és que és de baix cap a dalt i té la capacitat de superar els lideratges individuals. Això no va de persones", argumentava al novembre. Preguntat pel seu futur quan deixi el càrrec, Cuixart insistia que és "irrellevant", però té clar quei que se'n tornarà a la seva feina com a empresari, i descarta rotundament presentar-se a les eleccions amb cap partit. Tampoc, assegura, ha rebut cap oferta.

