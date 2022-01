El govern australià expulsa Novak Djokovic

Altres notícies que et poden interessar

El tennistano podrà disputar l'Open d'Austràlia. Finalment, el govern australià li ha denegat el visat i ha ordenat que marxi del país. Així ho acaba de comunicar el ministre d'immigració, Alex Hawke en un comunicat.Segons la nota, el govern australià ha negat el visat a Djokovic per "". El tenista no està vacunat contra la Covid.Fa uns dies,i va demanar al govern d’aquest país que cancel·lés l’anul·lació del seu visat, el deixés en llibertat, li lliurés el passaport i els seus efectes personals i pagués les despeses judicials del procés judicial en el que s’havia vist immers. D’aquesta manera, el serbi semblava que tenia més a prop l’Open d’Austràlia i va començar a entrenar. Fins i tot, es va fer el sorteig del torneig amb ell inscrit.Tot i això, la decisió no era definitiva, com va recordar el mateix jutge. Elencara tenia el dret d’exercir el poder personal per revocar el visat a Djokovic. I així ha estat.El govern d'Austràlia ja va impedir en un primer moment l'ingrés al país del tenista, número u del món, en no tenir en regla el visat i no complir lper la qual se l'havia autoritzat un dia abans a disputar l'Open australià, primer Grand Slam de la temporada. Austràlia obliga als estrangers que entrin al país a estar vacunats, a no ser que demostrin que hi ha alguna raó de pes per no fer-ho.Djokovic, per la seva banda, al·legava que no es podia vacunar perquèper Covid-19 el passat 16 de desembre i fer-ho hagués estat contraproduent.​​​​​​​​​

