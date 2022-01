Noves quotes d'autònoms: el govern espanyol proposa un sistema de 13 trams

Nous canvis a la vista en lesha presentat aquest dijous als agents socials i econòmics una reforma del sistema de cotitzacions dels autònoms que incorpora. Fonts del ministeri que lidera Escrivá, el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, han explicat que el sistema actual és "injust" perquè fa que paguin els mateixos autònoms amb rendiments de 400 euros i de 6.000.El nou model, segons les mateixes fonts, "". La reforma no aborda només les bases de cotització, sinó també el cessament d'activitat, incapacitat temporal o naixement de fills, entre d'altres. Des del Ministeri s'assegura que amb la reforma, 2 de cada 3 afectats pagarien cotitzacions inferiors a les actuals.El sistema, que s'ha presentat en la represa de la, es qualifica de "", ambque van des de menys de 600 euros al mes fins a més de 4.050, i la possibilitat de canviar de tram fins a sis cops cada any. Sempre segons el, els autònoms d'ingressos més baixos pagarien fins aa l'any, i els que tenen beneficis d'entre 600 i 900 euros al mes, "un col·lectiu molt nombrós", gairebé 600 euros anuals.A parer del govern estatal, lapermetria que cada treballador adaptés les cotitzacions en els moments de majors i menors beneficis. Els que cotitzarien més i, en conseqüència, rebrien méssón "en gran manera" societaris, que "també es beneficien de més".Des del Ministeri s'indica que la reforma s'aplicaria de forma gradual, amb un termini de nou anys de, tot i que cada tres anys s'avaluaria la situació. Alhora, es mantindria la tarifa plana i es focalitzaria en les persones amb rendiments inferiors alper donar-hi suport en l'inici de l'activitat. Dilluns vinent hi haurà una nova reunió de la taula del diàleg social per continuar aprofundint en la proposta.

