Mor un pres de 25 anys al mòdul 5 de Puig de les Basses, a Figueres

Un pres de 25 anys ha mort aquest dijous al mòdul 5 del centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, segons ha informat el Departament de Justícia. La mateixa font ha indicat que tot apunta que podria tractar-se d'un suïcidi.Els professionals de vigilància del mòdul han trobat l'intern penjat amb un llençol a l'interior de la cel·la, a tres quarts de cinc de la tarda. L'han estès a terra i han avisat els serveis sanitaris del centre, així com una ambulància medicalitzada de l'exterior. Les maniobres de reanimació mèdiques s'han allargat durant tres quarts d’hora, però finalment els metges han certificat la mort del pres.L'intern, que compartia cel·la al mòdul 5, complia dues condemnes de presó per robatoris amb violència i intimidació, fins al 2026, informa Justícia. La comitiva judicial s’ha desplaçat al centre penitenciari i investiga les circumstàncies del decés. El Departament afegeix, finalment, que la Direcció General d'Afers Penitenciaris i la mateixa presó estan recollint tota la informació sobre el cas per col·laborar amb les autoritats judicials.

