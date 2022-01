Identifiquen el virus que causaria l'esclerosi múltiple

Altres notícies que et poden interessar

Troballa molt important en el món de la. Un macroestudi publicat aquest dijous a la revista científica Science ha identificat el possibleque causa l'. En concret, es tracta del virus, el mateix que és el responsable de la mononucleosi, coneguda popularment com la malaltia del petó.El macroestudi s'ha dut a terme a partir de l'anàlisi dels registres mèdics de 10 milions de, i ha conclòs que la infecció del virus Epstein-Barr multiplica fins a 32 vegades el risc de patir esclerosi múltiple. L'exèrcit delsrealitzacada dos anys per vigilar el, fet que va permetre descobrir que entre 1993 i 2013, 955 soldats van desenvolupar l'esclerosi múltiple, sent tots menys un positiu del virus Epstein-Barr.La investigació, realitzada per científics de la, obre la porta a crear nous sistemes de prevenció i tractament de l'esclerosi múltiple. Fins ara, és una malaltia rara que afecta el, delfins a la. El pateixen 1 de cada 3.000 persones al món. L'estudi és un punt de partida clau per aconseguir unacontra el virus.​​​​​​​​​

