Quines són les pel·lícules més vistes del 2021 a les plataformes?

10. Greenland (Amazon Prime Video)

9. Soul (Disney+)

8. Harry Potter and the Sorcerer's Stone (HBO Max)

7. Army of the Dead (Netflix)

6. A Quiet Place: Part II (Amazon Prime Video)

5. Spider-Man: Far from Home (Amazon Prime Video)

4. Nobody (Movistar)

3. Dune (Apple, Rakuten)

2. Tenet (Movistar+)

1. Wonder Woman 1984 (HBO Max)

El 2021 ha estat un dels anys. Després d'haver consolidat el seu consum i un augment continuat de nous subscriptors -en part, gràcies al confinament i a la pandèmia, que ha comportat infinitat de confinaments-, l'any passat va suposar un nivell d'alta estabilitat per a tots els serveis d'streaming.És més, les grans distribuïdores van arribar a establir pactes amb les plataformes per tal d'estrenar les seves pel·lícules en aquests serveis. Un exemple és la. Altres com, que controlen des de la producció fins a la distribució, també han augmentat molt les xifres de consum respecte les edicions anteriors a la pandèmia. JustWatch, portal especialitzat a fiscalitzar i fer estadístiques del consum dels espectadors a les plataformes, ha establert quines han estat. La sorpresa és que diversos films del rànquing no són estrenes de la temporada anterior, sinó que són títols molt populars a les plataformes. Aquest és el rànquing:

