Llum verda a la quarta dosi de la vacuna per a la població més vulnerable

Altres notícies que et poden interessar

El ministeri dedelha aprovat aquest dijous la quarta dosi de la vacuna contra la Covid per a part de la població més vulnerable. Es tracta d'unes 120.000 persones que s'emmarquen en el grup 7 de l'estratègia de vacunació o que reben alguna mena de tractament amb fàrmacs, i rebran el vaccí per quart cop cinc mesos després de la tercera injecció.A banda de persones immunodeprimides, s'inclouen, malalts deo dei persones amb. En el cas dels vacunats amb Pfizer, Moderna o AstraZeneca serà la quarta dosi, mentre que implicarà la tercera dosi pels que van rebre els vaccins anteriors de Janssen.Aquesta ampliació en l'estratègia de vacunació se suma a un altre canvi comunicat aquest mateix dijous per Sanitat.es podran administrar la dosi de reforç de la vacuna contra el coronavirus. Així ho ha decidit laen la reunió extraordinària d'aquest dijous, obrint així el ventall d'edat de les persones entre 18 i 39 anys. La decisió arriba el mateix dia que s'ha marcat el preu fix dels, que serà de 2,94 euros. Anteriorment, aquestes proves per detectar el virus van arribar a oscil·lar entre els 5 i els 10 euros.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor