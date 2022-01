L’Institut Nacional de Ciberseguretat ha avisat d’una novaque intenta robar dades personals. Es tracta d'un missatge de correu electrònic que es fa passar peri sol·licita a l’usuari que pagui amb targeta 1,79 euros per poder rebre una suposada comanda que està pendent.Si es prems sobre el botó amb el missatge "faci clic aquí", apareixerà una web maliciosa que suplanta la identitat de Correus. És llavors quan els ciberdelinqüents sol·licitaran les dades de la targeta que, si són introduïdes, quedaran a disposició dels cibercriminals, tal com avisen des de l'organisme dePer identificar aquest correu electrònic fraudulent és important conèixer l'assumpte que inclou: "RE: el seu número d’enviament (nombres aleatoris) està pendent". El cos del correu indica que hi ha un paquet que no ha pogut ser entregat per direcció incorrecta, i que cal pagar els costos de l’enviament. Si es cau en la trampa, cal recopilar les proves del frau i contactar amb l’entitat bancària per informar-los de la situació. Tot seguit, cal denunciar a la Policia amb captures de pantalla, correus i missatges.

