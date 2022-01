Creen el primer tèxtil vegà fet amb caqui per substituir el cuir animal

Una empresa valenciana ha tret al mercat el primerprocedent del caqui que pot substituir el cuir d'origen animal. Es tracta d'un producte que proposa una solució per a l'excedent de. El País Valencià produeix 300 milions de quilos anuals d'aquesta fruita, el 85% de la collita a l'Estat.El problema és que en els últims cinc anys la collita del caqui ha tingut una evolució exponencial i més del 50% de la producció anual es converteix en excedents que no arriben a comercialitzar-se, segons Nius. Per donar valor a aquests excedents, la firma Laserfood ha llançat un teixit que pot servirEl producte encara està en fase inicial, però ja s'han invertit 500.000 euros en la patent i el desenvolupament del producte, i es preveu que comenci la fase de producció al maig. La iniciativa ha comptat amb finançament públic i la participació d'Aitex, el centre d'innovació en tèxtil.

