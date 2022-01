TV3 s'estrenarà a Twitch amb un canal de «l'APM?»

TV3 estrena un nou canal en el servei líder audiovisual de retransmissions en directe amb un nou espai de l. L'encarregada de conduir-ho serà la monologuista i guionista Marta Bosch just després de finalitzar el programa per la televisió clàssica.Bosch, primer, comentarà tot el que estigui passant al programa televisiu amb els espectadors a través del xat de Twitch i després analitzarà tot el que s'ha vist amb diversos dels col·laboradors habituals del programa. Entre ells hi apareixerana més d'entrevistar personatges coneguts vinculats a l'actualitat o al programa.Serà cada dilluns, en un directe setmanal que durarà al voltant d'una hora i mitja.és que els espectadors es converteixin en els protagonistes, un dels punts forts de Twitch, interactuant amb el programa. Marta Bosch és guionista, ha fet monòlegs d’humor a més d’un escenari i actualment és redactora de. Bosch despullarà el programa des de dins. De forma implacable. Sense miraments. Sense fer presoners. Però sempre al servei de l’humor.

