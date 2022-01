Sony, primera gran baixa del Mobile World Congress

no participarà de forma presencial a l'edició d'enguany dela causa de la. Segons ha avançat SER Catalunya i ha confirmat ACN, l'empresa nipona descarta tenir un estand a la fira, i a hores d'ara es desconeix si hi prendran part de formaUna altra incògnita és com anunciaran les novetats de la marca per aquest, que solen fer a la cita barcelonina. Sony ha cancel·lat la sevaa les dues edicions anteriors pel mateix motiu, sent en ambdues ocasions de les primeres gransen anunciar-ho. A hores d'ara és l'única gran baixa per l'edició del Mobile World Congress, que tindrà lloc a la Fira de Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març.Sony no ha precisat si participarà en el saló virtualment, però com en edicions anteriors, fonts de la companyia han apuntat a l'ACN que en un entorn cada vegada més digital es farà arribar la informació sobre les seves novetats de la forma més àmplia possible. "Sony ha pres la decisió de no participar amb el seu propi estand al Mobile World Congress el 2022. El món ha evolucionat cap a oportunitats digitals i online, i Sony Corporation es comunicarà de forma que pugui informar de les seves emocionants novetats en productes a una audiència més àmplia", assenyala un breu comunicat de la multinacional.Precisament, aquesta setmana, el conseller delegat de la, va reafirmar la voluntat que la fira mundial del mòbil se celebrés al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març, tal com està previst per ara, i que només consideraria un canvi de plans si així ho determinaven les autoritats sanitàries. Segons Hoffman, s'hi esperen més de 1.500 expositors i assistents provinents de més de 150 països.El Mobile World Congress del 2020 va ser la primera gran fira cancel·lada per la pandèmia. S'havia de celebrar a finals de febrer i es va haver de suspendre per la falta d'assistents i pels riscos derivats de la Covid. La primera que va anunciar la seva absència va ser la sud-coreana, una llista a la qual es van afegir la mateixai posteriorment altres empreses com, entre d'altres. LG, però, ja és segur que no hi participarà perquè l'any passat va informar que es retirava del mercat dels mòbils.

