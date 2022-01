Els Mossos justifiquen amb criteris operatius els canvis al cos després de les acusacions de «purga»

Primeres passes de la nova cúpula

Els canvis de les últimes setmanes al capdavant delshan aixecat crítiques i el líder del PSC,, va arribar a parlar de "purga" i "politització" del cos. La nova prefectura, liderada pel comissari en capen substitució del major Josep Lluís Trapero, insisteix que el criteri que s'ha seguit és purament operatiu i tècnic, i amb l'objectiu de situar els perfils més adequats per implementar el projecte de la nova direcció dels Mossos, enfocada a enfortir el, ladel cos, així com l'adaptació a les noves demandes de la societat i a les noves conductes delictives.Un dels noms que més ha sortit en les darreres hores és el de l'intendent, que ha passat de liderar la(CGIC) a ser el responsable de la. Fonts de la prefectura neguen que aquest canvi sigui cap "càstig" i remarquen la bona feina feta per Rodríguez, així com la seva competència al capdavant de l'àrea d'investigació criminal. L'intendent, amb llarga experiència en aquest àmbit, ha investigat l'exconseller d'Interiori la presidenta del Parlament,Des de la cúpula del cos justifiquen el moviment amb l'argument de situar al capdavant de la CGIC -un càrrec "molt directiu"- un perfil amb "un altre estil" a l'hora de dirigir equips, que prioritzi la "participació i col·laboració", dues característiques molt ben valorades per la nova prefectura dels Mossos. Fonts de la direcció del cos apunten, en aquest sentit, que si bé s'ha canviat el responsable de la CGIC, la resta de perfils són del seu propi equip i amben l'àrea de treball.El lloc de Rodríguez l'ocupa des d'aquesta setmana l'intendent, amb experiència en l'àrea d'investigació criminal i de la màxima confiança de Rodríguez. De fet, era ell qui supervisava els atestats que es feien en aquesta àrea. "Té una capacitat tècnica i unes habilitats comunicatives que s'ajusten als criteris de la prefectura", apunten fonts de la cúpula dels Mossos. El substitut de Chacon serà l'intendent, que serà el nou cap de lai també va ser elegit en el seu moment per Rodríguez.Un altre dels noms que ha sortit en els darrers dies és el de, que fins ara era el cap de la. Aquesta setmana ha estat traslladat a la, però continua participant en les reunions de la prefectura, que integren, juntament amb Estela, el comissarii la intendent. Fonts de la prefectura, en la línia del que ha dit els últims dies el conseller d'Interior,, insisteixen que cal "normalitzar els canvis" i reivindiquen la feina feta per l'anterior cúpula policial.La nova cúpula dels Mossos es va presentar just abans de les festes de Nadal. El Departament d'Interior va confirmar lai el nomenament d'Estela al capdavant del cos, i poc després es van confirmar la resta de noms que integrarien la direcció de la policia. En aquests darrers dies, la prefectura ja ha començat a treballar i a donar directrius per implementar el model dels Mossos, i amb aquest criteri s'han situat els noms en els càrrecs corresponents. Un dels objectius centrals, que van explicar Elena i Estela el 20 de desembre, és el d'enfortir el model de proximitat.En aquest sentit, s'ha situat al capdavant de laun perfil amb experiència com el de, fins ara membre de la prefectura de Trapero., fins ara responsable de la, serà el subcap de la comissaria que liderarà Boneta. Amb el nomenament d'aquests dos noms, la nova prefectura vol "muscular" el caràcter territorial dels Mossos. En aquest sentit s'expliquen nomenaments de perfils amb experiència en comissaries com la de l'Hospitalet, amb, Terrassa, amb, o Rubí, amb el propi Toni Rodríguez.

