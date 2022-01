Sanitat aprova la tercera dosi de la vacuna per als majors d'edat

Altres notícies que et poden interessar

de la vacuna contra el coronavirus.en la reunió extraordinària d'aquest dijous, obrint així el ventall d'edat de les persones entreLa decisió arriba el mateix dia que s'ha marcat que serà de 2,94 euros. Anteriorment, aquestes proves per detectar el virus van arribar a oscil·lar entre els 5 i els 10 euros.La ministraha confirmat la decisió de la comissió, que arriba un mes després que es decidís que els majors de 40 anys podrien administrar-se la tercera dosi, la de reforç, contra la Covid. Ara per ara,Caldrà determinar també si Salut decideix fer una obertura massiva d'aquesta vacunació, obrint-ne la possibilitat per a tots els majors d'edat, o decidirà anar per franges d'edat com ho ha fet durant la campanya de vacunació anterior de la dosi de reforç.Salut va obrir de manera massiva la possibilitat de demanar cita i vacunar-se, sense franges d'edat.​​​​​​​​​

