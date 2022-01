El naixement de Valents espanta el PP

Parera i Álvarez de Toledo, dos problemes per Alejandro Fernández

Una entesa precària

Laviu moments de desconcert a Catalunya. Com si ja fossin poques sigles, al bloc format pels'hi ha afegit ara una nova iniciativa,, sorgida de Barcelona pel Canvi, la marca política creada perper competir per l'alcaldia de la capital catalana.n'és la presidenta. El 29 de gener, Valents es presentarà en societat en un acte al, un emplaçament que diu molt de la pretensió de generar impacte mediàtic.Dimecres, Valents va anunciar el fitxatge de dos destacats exdiputats de Ciutadans,. Castel va encapçalar la llista del partit d'a la demarcació dea les eleccions al Parlament del febrer de l'any passat, i Soler va ocupar la mateixa plaça en el cas de. Tots dos van perdre l'escó, com altres 28 diputats més de Ciutadans. Un cop al mercat, han decidit fer el salt al nou projecte.Aquests dies, el desconcert és màxim al PP. Fonts de Valents asseguren aque a Catalunya no hi havia "cap partit català no independentista sense matriu a Madrid" i que "calia que hi fos". "Seguim l'estela del, i volem atraure al projecte no només als partits polítics, sinó sobretot a la societat civil", afirmen, recordant que aquest manifest va convidar a totes les forces unionistes a anar plegades al proper cicle electoral. Per si de cas, però, a Valents ja ensenyen les dents i anuncien la sevaL'operació engegada per Parera té com a estratega decisiu, un dels impulsors també del Manifest Constitucionalista que es va presentar el 15 de novembre i que apel·lava al retrobament dels partits unionistes.López Alegre -exmilitant i exdiputat del PP- va afirmar aquell dia que fora bo que aquesta aliança inclogués Vox. El manifest ja ha recollit més de 3.000 signatures, on destaquen noms de la "societat civil" espanyolista comAquests dies, al PP es viuen amb irritació els moviments de Parera. L'exdirigent d'UDC -en va ser portaveu va ser un dels fitxatges d'a les eleccions al Parlament, junt amb, l'excandidata de Ciutadans. Sobre el paper, l'operació semblava ben pensada. Roldán contribuïa a erosionar un Ciutadans a la baixa i Parera podia atreure un vot catalanista conservador. Però el PP va passar de 4 a 3 diputats en unes eleccions on Vox va entrar a la cambra amb 11 escons.Els moviments de la diputada són vistos com unaper amplis sectors del PP que es fan creus de l'actuació de l'exdemocristiana. Si ja els va molestar que, com a regidora, facilités la tramitació dels pressupostos d', el que ja no entenen és que sent diputada del PP, ni que sigui com a independent, ara engegui un projecte polític que competirà amb els populars.L'episodi polític iniciat per Parera afebleix Fernández, que s'ha vist també afectat per l'enfrontament entre Génova i. La diputada per Barcelona al Congrés i el president del PP a Catalunya han escenificat sovint la seva simpatia mútua i ella elogia el polític tarragoní en el seu llibre Políticament indesitjable. Deu ser dels pocs dirigents populars que surt ben parat de la ploma de la diputada. Ara, la ruptura entre ella irebota sobre Fernández. Són molts al PP que asseguren que el vincle entre els dos ha enverinat les relacions entre el líder dels populars catalans i, secretari general del partit.Álvarez de Toledo ha quedat força aïllada dins del PP i això es plasma també en la direcció dels populars catalans, on, segons fonts internes, només, vicesecretari d'organització i president del PP a Sarrià, s'alinea amb la diputada. Fa uns dies, el secretari general,, li suggeria que lliurés l'acta parlamentària De moment, al PP català s'ha arribat a una entesa que el temps dirà si és provisional entre Fernández i, el president del PP a Barcelona i l'home preferit, en aquests moments, en l'entorn de García Egea. Tot indica que, en plena campanya per a les, a Génova no volen obrir el meló al PP català. La cúpula de Casado es mostra molt crítica amb la gestió de Fernández, tot i que respecta les seves qualitats parlamentàries.De moment, el líder dels populars catalans sembla haver guanyat temps i s'allunya la perspectiva d'unque podria ser de confrontació. Però no hi ha espai pel descans als rengles del PP, que ara han de gestionar el nou front obert per Valents.

