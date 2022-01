L'ANC lamenta que la confrontació amb l'Estat no sigui l'estratègia del Govern

L'ANC lamenta que l'no estigui basada en la. Així ho recull el balanç que fan des de l'entitat de l'acció governamental del darrer trimestre de l'any 2021 just l'endemà de la conferència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per reclamar de nou el referèndum acordat a Madrid. "No està prevista, no és l'estratègia del Govern", ha criticat, que ha afegit que el decàleg d'accions que reclama l'ANC no només se centra en aquest àmbit, sinó que també enque no s'estan fent" en matèria energètica o econòmica.Com a exemple ha posat que no s'elaborin unsper explicitar a què es podria destinar la despesa pública a Catalunya si no patís. Paluzie ha recordat que partits com Junts ho van incloure en el seu programa electoral i no ho han complert. També ha advertit que lesquan ja podrien estar fetes fins almenys el 2019. "Ens preguntem", ha deixat anar la presidenta de l'entitat.Paluzie ha valorat que almenys s'estiguin movent iniciatives perdesprés que les estadístiques del Govern recullin un resultat "terriblement negatiu" amb dades com que només el 46% del professorat manté el català a les seves classes. Ha assegurat que s'estan produint "gestos i expressions de voluntat" que caldrà veure si es confirmen o no en els pròxims balanços. Sí que ha celebrat que, en matèria d'acció exterior, elL'ANC ha emplaçat el Govern de la Generalitat a millorar en matèria de sobirania fiscal, reclamació que traslladarà pròximament en unaque mantindran amb el conseller d'Economia,. També ha exigit avançar en sobirania energètica i, en la carpeta de seguretat, a. "Esporàdicament, s'han demanat reducció de penes", ha puntualitzat Paluzie.

