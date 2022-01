Les paraules de Laporta als jugadors que aixequen els ànims del barcelonisme

❝ Aquest és el camí i com a Culers estem orgullosos de vosaltres ❞



Mai una derrota contra elhavia deixat tan bon regust per al barcelonisme.president del Barça, ho va deixar ben clar després del partit. El dirigent va baixar a veure els jugadors i els va dedicar un discurs que el club ha difós a les xarxes socials."Tots els culers estem, més que mai", va arrencar Laporta, després de la derrota de l'equip a la pròrroga (2-3) en un duel de màxim nivell en les semifinals de la Supercopa d'Espanya. Luuk de Jong i Ansu Fati van ser els golejadors blaugranes.El president va referir-se als "missatges que tenim des de Barcelona" per mostrar l'estat d'ànim del barcelonisme. "heu mostrat talent, orgull, capacitat de superar-vos. Heu estat valents, és un orgull", insistia.Laporta també va tenir paraules per a"Aquest és el camí, molt bé; valents". El president del Barça va remarcar haver tingut la victòria a tocar, i que "ara només falta guanyar, i estic segur que és el camí i ho aconseguirem". "Gràcies i visca el Barça, n'estem orgullosos", va culminar.

