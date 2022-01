#ÚltimaHora 17 unitats d'antiavalots dels @mossos carreguen contra els activistes en el desallotjament d'una nau a Badalona. L'ajuntament reconeix que no té solucions per a tots els que hi viuen, i que molts hauran de dormir al carrer #PlantaBaixaTV3



— Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) January 13, 2022

Nou xoc entre antiavalots i manifestants a la nau de Progrés a Badalona. Els mossos volen eixamplar el cordó policial al voltant de la nau. Després de les càrregues d'abans, els ànims estan molt encesos. — Oriol Soler Pablo (@uri__soler) January 13, 2022

de manera íntegracontra els manifestants que intentaven frenar el desallotjament., per mandat judicial, han actuat aquest dijous al matí al carrer Progrés de la ciutat barcelonina. Diversos periodistes han pogut gravar les imatges de la càrrega, entre ells Andreu Merino (Planta Baixa) i Oriol Soler (Aquí Cuni, de Ser Catalunya). El Centre Irídia ha denunciat l'ús de la força.La intenció delsha estat la d'intentar ampliar el cordó policial al voltant de la nau on s'executa el desnonament. A més, han arribat a encerclar els manifestants per intentar fer-los fora de la via pública al voltant de la zona.La Generalitat havia assegurat a l'inici del mandat de la presidència de Pere Aragonès que els antiavalots dels Mossos no actuarien en desallotjaments d'aquesta mena.'ha desplegat per contactar amb el jutge que ha ordenat el desallotjament i explicar-li el cas que suposa per al centenar de persones que viuen, moltes d'elles d'alta vulnerabilitat.

