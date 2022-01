Detingut un conductor de Cabify per agredir un motorista amb un ganivet

Barcelona, conductor de #Cabify cuchillo en mano. No sabemos qué ha pasado, pero nos importa muy poco, no se puede ir por ahí soltando puñaladas.

No hay ningún control sobre las personas que conducen para la app de @cabify.

Violento y fuera de control. Penoso. pic.twitter.com/uHdIpCphXe — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) January 12, 2022

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a la tarda el conductor d'un turisme peren una benzinera de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Segons sembla, es va produir una discussió entre els dos homes i aquesta va acabar amb el motorista ferit a la mà per arma blanca, ferida que va requerir punts de sutura. Els fets són constitutius d'un delicte de lesions. Els agents van decomissar l'arma blanca.La plataformaha denunciat a través de les seves xarxes socials que l'agressor és un conductor de la plataforma. A més, ha difós les imatges de l'atac. Segons circula en els grups de WhatsApp dels taxistes, a la gasolinera on ha tingut lloc l'agressió amb ganivet un cop es posa benzina se sol deixar ràpidament l'assortidor lliure.Segons aquesta versió i com es pot apreciar a les imatges compartides, el succés hauria tingut lloc després que el motorista hauria dit al conductor de Cabify que trigava molt a retirar el vehicle després de fer provisió de gasolina.

