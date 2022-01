CCOO ofereix descomptes en cirurgia estètica i implants capil·lars als seus afiliats

i s'intenta adaptar als nous temps, fins i tot deixant enrere alguns principis . Els militants d'alguns sindicats pensen que s'hi cau amb massa lleugeresa i a les xarxes han expressat queixes per la publicitat que els envien.Hi ha centrals sindicals que, en l'intent de fidelitzar la seva afiliació, ofereixen "serveis" en forma de descomptes per a col·lectius a diversosdels de l'acció sindical clàssica. És el cas de CCOO, que en l'àmbit estatal lidera Unai Sordo Calvo.El primer sindicat de Catalunya i Espanya ofereix als seus afiliats descomptes del 27% en cirurgia estètica i d'un 30% en implants capil·lars, entre altres tractaments i operacions, com ara ortodòncia i operacions làser contra la miopia, cataractes o la vista cansada. Tot en laAbanzis.[Aquesta i altres curiositats a més de les claus del dia, les efemèrides i els aniversaris les podeu trobar a El Despertador de. Us hi podeu subscriure en aquest enllaç

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor