Caiguda mundial de Mozilla Firefox

Et mostrem com pots solucionar-ho:

El navegador deha caigut a nivell mundial i provoca problemes als servidors de diversos països, com l'estat espanyol. És un dels serveis de cerca més utilitzats del planeta, només per darrere de(el d'Apple). Des de primera hora del matí s'han notificat centenars d'alertes a través de. Tècnics de Mozilla treballen de manera específica per solucionar tots els problemes. La qüestió, però, té una solució temporal (i manual) per resoldre els errors que et pugui provocar el navegador.Com es pot comprovar, si es pateix els problemes de Firefox, les pàgines no carreguen o directament ni en fa l'intent.que sobrecarreguen la connexió i obliguen a l'ordinador a consumir molta memòria, fent encara més pesada l'acció d'obrir una sola pàgina., segons han apuntat diversos mitjans especialitzats, podria ser l'actualització número 96 de Mozilla Firefox, que ha generat problemes de tota mena.Tot apunta que el problema és a les DNS, perquè quan Firefox intenta buscar una adreça IP a través d'aquests serveis, no aconsegueix accedir-hi.ja que diversos usuaris han pogut descobrir que desactivant el suport HHTP3, última versió del protocol d'internet que està provocant errors arreu.· Obre el navegador Firefox.· Obre una nova pestanya.· Escriu a la barra de cerca, situada a dalt, "about:config" sense cometes.· Accepta tots els avisos que et surtin i introdueix "network http.http3.enabled" sense, les cometes, a la mateixa barra de cerca.· Ara, prem dues vegades sobre l'opció que apareix perquè el valor canviï de "True" a "False".· Tanca el navegador Firefox i comprova que ja funciona amb normalitat.

