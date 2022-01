La Moncloa tanca la porta al referèndum i reclama «allunyar la vista» del 2017

La portaveu del govern espanyol,, ha afirmat que laamb la Generalitat "es produirà quan sigui oportú" i "s'hagi travessat la dificultat de la sisena onada". "Mentre no arribem a acords que puguem posar sobre la taula als ciutadans, crec que no val la pena que continuem discutint la data", ha dit Rodríguez aquest dijous al matí en una entrevista a Telecinco. En relació als plantejaments del president de la Generalitat, Pere Aragonès , aquest dimecres a Madrid, Rodríguez demanati "mirar al futur". La ministra portaveu ha constatat que Aragonès "no ha renunciat als seus plantejaments", però ha reiterat que les relacions amb la Generalitat s'emmarquen en "lai la llei".La portaveu de l'executiu espanyol ha remarcat que en l'anterior reunió de la taula a Barcelona es va acordar "que la feina seria sense pressa, però sense pausa i sense terminis". "Estem mantenintamb els equips tècnics de treballar en aquelles qüestions en què puguem anar avançant", ha dit Rodríguez.Sobre les peticions que va traslladar Aragonès en la conferència a Madrid, Rodríguez les ha emmarcat en "les estratègies partidistes de cadascú" i ha subratllat que els "fets són que el govern d'Espanya ha recuperat amb el Govern laen les relacions institucionals"."No ens deixarem endur per l'impuls ni les declaracions", ha insistit Rodríguez, que ha demanat "allunyar la vista" del 2017, que "tan penós va ser per la situació de Catalunya" i ha demanat "projectar la mirada en el futur". "Crec que el govern [espanyol] ha fet unper recuperar la normalitat entre l'Estat i la Generalitat", ha dit.Rodríguez ha defensat el "diàleg", això no obstant ha reiterat que el govern espanyol tampoc renuncia al seu plantejament que és que les relacions "s'han de produir en el marc de la Constitució i la llei". La portaveu de la Moncloa ha afirmat que "la ciutadania ens demana primer atendre la, després la resposta econòmica" i "en acabat ja es podrà parlar d'altres afers".

