Un estudi confirma que consumir oli d'oliva redueix la mortalitat

Un estudi fet als Estats Units, que ha seguit 90.000 persones durant 28 anys ha confirmat elsper a la salut, segons les conclusions publicades al Journal of the American College of Cardiology . Els participants en la investigació que consumien més aquest producte tenien menys prevalença de malalties cardíaques, degeneratives i oncològiques i menys mortalitat.En concret, l'equip investigador va comparar els que declaraven que "mai" o "gairebé mai" consumien oli d'oliva, amb els que en consumien en més quantitat, i va trobar que aquest segon grup tenia un 19%cardiovascular, un 17% menys de mortalitat per càncer, un 29% menys de mortalitat neurodegenerativa i un 18% menys de mortalitat respiratòria.Incrementar el consum d'oli d'oliva, segons la investigació, està associat a unai altres greixos menys saludables. A més, hi ha una correlació entre el consum d'aquest producte i un consum més elevat de fruita i verdura, a més d'un estil de vida amb més activitat física.Els autors de l'estudi matisen que la mostra era població blanca no hispana de professionals de la salut, de manera que podria haver-hi un biaix, ja que aquest grup pot ser "més propens a dur un estil de vida saludable". A més, consideren que el consum més gran d'oli d'oliva podria ser un marcador de més nivell socioeconòmic. Així i tot, asseguren que després d'ajustar aquests factors, els resultats eren els mateixos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor