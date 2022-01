Sorteig | NacióDigital et convida a la pel·lícula de gener del Cicle Gaudí

Cargando…

Fitxa tècnica



Direcció: Benito Zambrano

Guió: Benito Zambrano i Cristina Campos

Direcció de fotografia: Marc Gómez del Moral

Estrena: novembre de 2021

Durada: 121 minuts

Gènere: drama

Intèrprets: Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès, Marilu Marini, Tommy Schlesser, Claudia Faci, Pere Arquillué, Pep Tosar, Nansi Nsue, Ana Gracia, Hoji Fortuna, Toni Pons Vera, Joseph Ewonde, Carles Molinet, Luis Dyangani

On veure Pan de limón con semillas de amapola en el marc del Cicle Gaudí?



Alella: Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella (dimarts 25 de gener, 19.00)

Arenys de Munt: El Centre (diumenge 23 de gener, 18.00)

Avinyó: El Catalunya (diumenge 23 de gener, 18.00)

Badalona: Teatre Margarida Xirgu (dimecres 26 de gener, 20.00)

Balsareny: Sala El Sindicat (diumenge 23 de gener, 18.00)

Barcelona-Poblenou: Teatre Casino l'Aliança del Poblenou (dijous 20 de gener, 18.30)

Berga: Teatre Patronat Casal Parroquial (dijous 20 de gener, 20.30)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 21 de gener, 20.00)

Calaf: Casino de Calaf (divendres 28 de gener, 21.00)

Calella: Sala Mozart (dijous 27 de gener, 20.00)

Capellades: La Lliga (divendres 28 de gener, 19.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 20 de gener, 20.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (diumenge 23 de gener, 18.00)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (divendres 21 de gener, 21.00)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 28 de gener, 20.00)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (dijous 20 de gener, 19.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 18 de gener, 19.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 20 de gener, 20.00)

La Palma de Cervelló: Teatre de l'Aliança Palmarenca (dissabte 22 de gener, 22.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 30 de gener, 19.00)

Martorell: Auditori Joan Cererols (divendres 28 de gener, 19.00)

Matadepera: Sala Frederic Mompou de l'Escola de Música (divendres 28 de gener, 19.00)

Mataró: Foment Mataroní (dijous 27 de gener, 20.15)

Montornès: Espai Cultural Montbarri (diumenge 30 de gener, 18.00)

Navarcles: Teatre Auditori Agustí Soler i Mas (divendres 28 de gener, 20.30)

Òrrius: Sala Teatre (diumenge 30 de gener, 18.00)

Palau Solità i Plegamans: Teatre de la Vila (dissabte 15 de gener, 19.00)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 21 de gener, 20.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dissabte 29 de gener, 20.15)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (dijous 13 de gener, 19.30)

Sant Andreu de Llavaneres: Sala Teatre del Casal (diumenge 16 de gener, 18.00)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 25 de gener, 19.30)

Sant Fruitós de Bages: Teatre Casal Cultural (diumenge 30 de gener, 18.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 20 de gener, 20.00)

Sant Llorenç d'Hortons: la Sala (diumenge 30 de gener, 19.00)

Sant Vicenç de Castellet: Teatre el Coro (diumenge 16 de gener, 18.00)

Santa Eulàlia de Ronçana: Sala Muriel Casals-Centre Cívic i Cultural La Fàbrica (diumenge 16 de gener, 18.00h)

Santa Maria d'Oló: Espai Hemalosa (diumenge 16 de gener, 18.00)

Sentmenat: Teatre del Coro (dissabte 22 de gener, 20.00)

Sitges: Cinema Prado (dijous 20 de gener, 19.30)

Taradell: Centre Cultural Costa i Font (diumenge 30 de gener, 19.00)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 20 de gener, 20.00)

Terrassa-barri Ègara: sala polivalent de l'Escola la Nova Electra (divendres 21 de gener, 21.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 20 de gener, 21.00)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 16 de gener, 19.00)

Vilanova del Vallès: Teatre Auditori Centre Cultural (divendres 21 de gener, 19.30)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 13 de gener, 19.30)

Vilassar de Dalt: La Mata Teatre (dijous 13 de gener, 21.00)



Anglès: sala polivalent de l'U d'Octubre (divendres 28 de gener, 20.00)

Banyoles: Auditori de l'Ateneu de Banyoles (diumenge 16 de gener, 19.00)

Begur: Casino Cultural (divendres 21 de gener, 19.00)

Blanes: Teatre de Blanes (dijous 20 de gener, 20.00)

Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 23 de gener, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (dissabte 22 de gener, 19.00)

La Cellera de Ter: Teatre Centre Cultural Parroquial (divendres 21 de gener, 20.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (diumenge 30 de gener, 18.00)

Maçanet de la Selva: Teatre la Societat (diumenge 30 de gener, 18.00)

Palamós: Teatre La Gorga (dijous 20 de gener, 20.00)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya - Amics del Cinema de la Vall de Ribes (dissabte 15 de gener, 19.00)

Roses: Teatre Municipal de Roses (dijous 27 de gener, 20.15)

Sant Feliu de Guíxols: Monestir de Sant Feliu de Guixols (divendres 21 de gener, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (divendres 15 de gener, 19.00)



Almacelles: Cinema Casal (diumenge 16 de gener, 19.00)

Arbeca: L'Abadia (diumenge 16 de gener, 18.00)

Balaguer: sala d'actes de la Paeria (divendres 28 de gener, 20.30)

Bellcaire d'Urgell: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 28 de gener, 20.00)

Bellver de Cerdanya: sala del teatre del Centre Cívic Escoles Velles (diumenge 16 de gener, 18.00)

Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (diumenge 30 de gener, 18.00)

La Fuliola: sala d'actes de l'Ajuntament (diumenge 30 de gener, 18.00)

La Guingueta d'Àneu: Sala lo Ventador (dissabte 22 de gener, 19.00)

La Granadella: Centre Cívic 1 d'octubre (diumenge 23 de gener, 18.00)

La Pobla de Segur: Molí de l'Oli (divendres 28 de gener, 22.00)

Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (divendres 21 de gener, 20.30)

Puigverd de Lleida: sala de la Llar Social (diumenge 30 de gener, 19.30)

Sant Llorenç de Morunys: Teatre Municipal (diumenge 30 de gener, 18.00)

Sort: Cinema-Teatre Els Til·lers (diumenge 16 de gener, 18.30)

Vall de Boí: sala d'actes de l'Ajuntament de la Vall de Boí a Barruera (dimecres 26 de gener, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 22 de gener, 19.00)

Ascó: Casal Municipal (divendres 28 de gener, 19.00)

Bonastre: Sala la Societat (dissabte 15 de gener, 18.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (diumenge 23 de gener, 18.00)

L'Espluga de Francolí: sala Folch i Torres del Casalet de l'Espluga de Francolí (diumenge 16 de gener, 18.30)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 20 de gener, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (diumenge 30 de gener, 18.00)

La Selva del Camp: Castell del Paborda (dissabte 15 de gener, 19.00)

Llorenç del Penedès: la Cumprativa (dissabte 29 de gener, 21.30)

Montblanc: Museu Comarcal de la Conca de Barberà (divendres 14 de gener, 19.30)

Passanant i Beltall: Biblioteca Municipal de Belltall (dissabte 22 de gener, 17.00)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 20 de gener, 20.00)

Santa Oliva: Monestir de Santa Maria de Santa Oliva (divendres 21 de gener, 19.30)

Tarragona: Auditori de la Diputació (dijous 27 de gener, 19.00)

Tortosa: sala petita del Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 27 de gener, 19.00)

Vilallonga del Camp: sala de cinema del Centre Recreatiu (dissabte 22 de gener, 21.30)

Vila-rodona: Casal de Vila-rodona (diumenge 16 de gener, 18.45)



Comença l'any i es reprèn, el circuit estable de. Ho fa amb Pan de limón con semillas de amapola , la pel·lícula debasada en la novel·la de Cristina Campos. El repartiment està encapçalat per, i també compta, entre altres, amb Pere Arquillué i Pep Tosar.Pan de limón con semillas de amapola, que es va estrenar el novembre pasat, ara es torna a projectar en sales i equipaments de més d'un centenar de viles i ciutats del país, a preu reduït - podeu consultar dia i hora i horaris aquí -., en col·laboració amb l'per a qualsevol de les projeccions –-.Basat en la novel·la de Cristina Campos, el film de Benito Zambrano explica la història de dues germanes que es retroben de nou a, un petit poble de l’interior de l’illa de Mallorca, per vendre la pastisseria que han heretat d’una dona a la qui ni tan sols coneixen.Després de ser separades en l’adolescència i d’haver construït les seves dues vides de forma totalment diferent, intentaran descobrir els secrets de la seva misteriosa herència, alhora que recuperen el temps perdut i fan front a conflictes familiars del passat.Les protagonistes interpretades per, creen un vincle que va més enllà de la pantalla en aquesta profunda història de sororitat i d’amor fraternal.La pel·lícula ha rebut el suport de la crítica i va aconseguir unaal Millor guió adaptat.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la projecció de Pan de limón con semillas de amapola en el marc del Cicle Gaudí - El termini per participar al sorteig es tancarà el diumenge 17 de gener a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar en el sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu- Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

