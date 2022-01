La Covid continua disparada i ja supera el pic d'hospitalitzats de la cinquena onada

CONTAGIS 1.623.781 (+34.706) INGRESSATS 2.405 (+93) UCI 527 (+2) DEFUNCIONS 24.974 (+57) Rt 1,12 (+0,04) REBROT EPG 4.380 (+340)

Elscontinuen en nivells molt elevats i ja han portat als hospitals catalans més pacients que en la cinquena onada. En les últimes hores han hagut de serper Covid a Catalunya, que eleven el total a 2.405 persones. Les UCI encara no han assolit nivells de l'estiu: ara hi ha, dos pacients més que fa 24 hores.​El Departament de Salut ha declarata Catalunya confirmats per PCR o test d'antígens, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.623.781. S'han notificati la xifra total és de 24.974.El risc de rebrot puja a 4.380 (+340) i l'Rt puja a 1,12, quatre centèsimes menys. El 27,41% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.de 3.823,13 a 4.011,50 casos per 100.000 habitants. La incidència a set dies també creix, de 2.022,33 a 2.162,93.Catalunya ja ha superat els. Des de l'inici de la pandèmia, ja s'han administrat 6.384.719 primeres dosis, 6.436 més, i 5.531.494 segones dosis, 8.993 més. En paral·lel, s'han administrat 2.355.350 terceres dosis, 58.776 més respecte a l'anterior balanç del Departament de Salut.La pauta completa arriba a un total de 6.122.935 persones, fet que representa el 85,2% de la població que pot rebre la vacuna (des dels 12 anys). A més,que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen (monodosi) i aquelles persones que han passat la Covid i també van rebre una única punxada.​​​​​​​​​

