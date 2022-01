La Costa Daurada s'encomana a la promesa del tramvia per refer-se de la pèrdua del tren

Carlos Montejano, delegat sindical de CGT a Adif i portaveu de la plataforma PDF.Camp. Foto: Josep M. Llauradó

Aquest dijous,faque l'estació del, a, es connectava amb València pel. Era una llarga reivindicació tant de Catalunya com del País Valencià, però tot plegat tenia una contrapartida: la pèrdua de servei de la. Una contrapartida per a centenars de milers d'usuaris, però no per als ajuntaments i molts veïns, que van defensar la mesura per tal de, entre ells tambéL'única esperança per recuperar, en part, aquella normalitat en el servei de transport és el, el projecte de tramvia al qual històricament s'ha referit la classe política per disposar d'unes rodalies que permetin connectar els diferents serveis de mobilitat. Segons apunta, aquest primer trimestre de 2022 podria fer un pas definitiu, amb la. En total, la inversió inicial compta ambi hi ha prevista l'acceleració de les fases següents per tal de connectar els principals nuclis de població del Camp de Tarragona i les diferents estacions.Mentrestant, però,-amb bitllets generalment més cars-. "Està demostrat que", explica Montejano, que lamenta que l'altra alternativa posada sobre la taula ara fa dos anys no hagi acabat de rutllar i hagi esdevingut "residual". Es tracta del "cul de sac" de l'estació de PortAventura . Amb gairebé l'única funcionalitat de connectar-se mitjançant transbord amb Tarragona,, en part també per la. L'antiga estació de, ara inservible, acumula pintades i tota mena de desperfectes esperant al desmantellament definitiu de tota la infraestructura d'Adif.Van ser molts els usuaris que van haver de canviar d'hàbits al 2020, fins i tot mudar-se de ciutat, per la pèrdua del tren, ja que el trajecte preferit pels viatgers és el que connecta amb Barcelona. A banda del TramCamp, que podria posar-se en funcionament en aquesta primera meitat de la dècada encara que només en la primera fase, hi ha una altra llum d'esperança: l'Segons apunta Montejano, aquesta altra via cap a la millora del sistema ferroviari del territori podria arribar ja a la següent dècada, un cop es posin d'acord les diferents instàncies competents. La intermodalitat permetria, per exemple,, en funció de quina es decidís que seria la parada dels trens d'alta velocitat en direcció València.El que queda clar, ara mateix, és que "". I en això és el que treballen tant la PDF.Camp com la PTP, que alerten alhora al voltant delper al, que torna a prioritzar l'alta velocitat en contraposició amb sistemes de transport de proximitat.

