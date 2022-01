Illa aposta per «corregir l'anomalia» de l'Estatut per resoldre el conflicte amb Catalunya

El PSC, en la defensa del català

"Quina és la proposta que té l'Estat per a Catalunya?", preguntava aquest dimecres al vespre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Madrid . I des de la mateixa capital, el líder del PSC,, ha respost per primera vegada per on considera ell que passa la resolució del conflicte: perque suposa que l'vigent no sigui el que van votar els catalans. Un cop més, ha advertit que el que segur que no hi haurà és, les dues principals reclamacions que fa l'independentisme, perquè "no ho vol la majoria" de la societat catalana.El, ha argumentat Illa, és un plantejamentque es fa en un moment en què Catalunya està, motiu pel qual considera que la resolució del conflicte ha de passar per un pla de recuperació econòmica per a Catalunya, uni per la, un darrer punt que passa per abordar la patata calenta de l'Estatut. Retallat pel Tribunal Constitucional, ha subratllat que si aquesta situació s'hagués donat en una autonomia com ara Extremadura "tothom veuria normal que es corregís".Illa ha reivindicat que parla com a primer grup del Parlament de Catalunya i com a guanyador de les eleccions del 14-F i que, lluny de fer reclamacions, com ha fet Aragonès, ell es dedica a dir "la veritat". I la veritat, ha assegurat, és que a Catalunyaal Parlament. En tot cas, ha dit, aquests grups sumen el 48% de la cambra i la majoria que van construir per investir Aragonès s'ha "trencat" en tan sols sis mesos de legislatura.En un discurs bastit per desmuntar els arguments que Aragonès va posar sobre la taula dimecres, l'exministre ha defensat que el consens a Catalunya pivota al voltant de. Si bé el president de la Generalitat va urgir a no dilatar més la negociació per resoldre el conflicte perquè no hi haurà, el líder socialista ha advertit que el diàleg ha de ser, sense terminis i sense plans B, C o Z". Només així, ha dit, es pot establir una interlocució des del "respecte, la lleialtat i l'esperit constructiu".En aquest sentit, ha tornat a reclamar a Aragonès que reprengui el diàleg entre partits catalans que va iniciar l'expresident. No fer-ho, ha afegit, atempta contra la credibilitat del president quan defensa el diàleg perquè exigeix als altres el que ell no promou a Catalunya. En tot cas, ha subratllat, aquest diàleg entre partits catalans ja s'està produint encara que no es reconegui en qüestions com el Pacte Nacional per enfortir el català. Illa ha defensat que el PSC és i serà un partit catalanista i que per això defensaran lacom a element clau de la seva identitat. Ha puntualitzat, però, que també promouran un pacte de "convivència lingüística" en el qual el castellà "no sigui tractat com una llengua estrangera". La línia estratègica que segueix el PSC en aquesta legislatura és que erigir-se en alternativa i exercir d'oposició no és incompatible amb arribar a acords amb el Govern. És per això que el primer secretari dels socialistes catalans ha recordat, per exemple, el recentd'organismes públics que tenien el mandat caducat.Illa, que s'ha definit com a partidari de la "política del rigor sense sobreactuació" de la qual la vicepresidentaés també portadora, ha comptat amb un auditori amb forta presència de quadres del govern espanyol. A més de Calviño, hi han assistit el ministre de la Presidència,, i les ministres. Ha aprofitat l'ocasió per reclamar suport dels partits catalans a la reforma laboral, qüestió sobre la qual Aragonès ja ha deixat clar que, com amb la taula de negociació, parteixen de punts allunyats. Aquest dimecres al vespre, el president va sopar amb la vicepresidenta Yolanda Díaz.Molt més esquiu s'ha mostrat Illa en ser preguntat per l'entrada a presó de l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos , que a més d'un dirigent territorial destacat al Vallès Occidental va ser també un membre amb pes a la cúpula del PSC i un dirigent de referència per al PSOE. "És una persona sotmesa a processos judicials i ha de complir", s'ha limitat a dir. En canvi, s'ha esplaiat més a l'hora de defensar els Mossos, tant pel que fa al model de seguretat que ja exerceixen com per la gestió que van fer dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils. Les acusacions de l'apuntant que darrere hi seria el CNI mereixen, segons Illa, "credibilitat zero".

