El comitè assessor del Govern demana antígens gratuïts per aturar la pressió als CAP

Altres notícies que et poden interessar

. Aquesta és l'opinió de la presidenta del, que ho considera una mesura necessària per a reduir la pressió a l'atenció primària. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha volgut posar èmfasi que des del comitè han insistit des de fa molt de temps en la necessitat que les proves siguin gratuïtes. La seva queixa es produeix el mateix dia que el govern espanyol, que han arribat a escalar fins als 10 euros de mitjana per prova.Campins també ha volgut abordar l'actualitat de la pandèmia, recordant quins seran els pròxims escenaris un cop caigui la sisena onada. La presidenta del comitè ha considerat(l'EMA ha afirmat aquesta setmana que ja s'està produint una transformació a epidèmia), i Campins també ha alertat que quan passi la sisena onada no es produirà un escenari com aquest.La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d'Hebron ha valorat positivament que es puguin preparar protocols per a escenaris futurs en què la Covid no provoqui els "estralls" que causa actualment. Campins també ha recordat que des del comitè mai van donar suport al toc de queda, així que considera que quan es derogui el dia 21, "no es notarà cap canvi significatiu"., ha volgut recordar Campins, especialment en plena sisena onada, amb els casos "desbocats". Ahir l'estat espanyol, per exemple, va tornar a rebentar el rècord de casos diaris amb més de 172.0000. Ella mateixa ha considerat que certs missatges "confonen" la població i creen la sensació que la pandèmia s'ha acabat, quan no és així.Pel que fa l'atenció als hospitals, ha reconegut que no s'ha arribat a un pic de saturació però ha afegit que els ingressats continuen pujant i que la previsió és que ho facin més del que es pensava en un principi. Ha recordat també que fa setmanes que s'estan desprogramant intervencions per l'ocupació a les UCI. Campins ha assegurat que sí que sembla que el creixement de casos s'ha alentit una mica però ha apuntat que es desconeix encara quan s'arribarà al pic i començarà el descens.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor