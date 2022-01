El Consell per la República demana al Govern que no parli amb Sánchez fins que s'aclareixi el 17-A

El, a través de la mesa de l', ha demanat al Govern i als partits polítics "representants del poble català" que no mantinguin relacions amb el govern espanyol mentre no s'aclareixi el suposat vincle entre eli els autors dels atemptats adel 17-A.En un comunicat, l'òrgan vinculat al Consell que presideix, s'insta l'executiu català i ela liderar i portar a Europa la investigació sobre els atemptats d'ara fa quatre anys i mig. També s'emplaça a la conselleria d', liderada per, a contactar amb les autoritats dels diferents països d’on provenien les víctimes per impulsar una investigació "profunda i imparcial".La mesa de l'Assemblea presidida per la cupairesol·licita a entitats, col·lectius socials i consells locals a convocar protestes i mobilitzacions per fer veure que la societat catalana respon "contundentment davant de les informacions producte del terrorisme d’estat", en referència a la revelació dePer l'òrgan, les declaracions de l'excomissari demostren que elshaurien pogut evitar l'atemptat, ja que "disposaven de tota la informació necessària" per fer-ho. "Van permetre l’'per donar un petit ensurt a Catalunya' i perjudicar així el procés d’independència que havia de realitzar elde l'", sentencia el comunicat."Lava segar la vida de 15 personesper enviar un missatge al poble de Catalunya, que es disposava a celebrar un referèndum d'independència". Aquest va ser un dels missatges que va deixar Puigdemont aquest dimarts després de la revelació de Villarejo. L'expresident de la Generalitat, en la línia del que ha proclamat el Consell per la República, afirmava llavors que l'Estat "té" en l'acte terrorista de l'agost de 2017.

