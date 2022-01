Un Barça combatiu cau a la pròrroga del Clàssic de la Supercopa

Unmoltlluitador ha quedat eliminat aquest dimecres a la nit de lad'Espanya. Els blaugranes han estat derrotats -amb un paper més digne que en altres ocasions- en elcontra elen la semifinal de la competició, que se celebra a Riad, capital de l'L'equip entrenat perha començat el partit patint, amb un domini clar dels blancs que ha acabat derivant en el gol deal minut 25 després d'una pèrdua de pilota deprop de l'àrea de. La reacció del Barça, però, ha estat efectiva i s'ha materialitzat amb un gol amb fortuna d'unen estat de gràcia -acumula tres gols en els tres últims partits- al minut 42, molt a prop de la mitja part, que ha acabat en taules.A la segona part,han rellevat un irregulari unque debutava, a més de sortir de lesió i de superar la Covid. Posteriorment, s'hi ha unit el retorn d'per Luuk de Jong. En un segon temps molt igualat, els blancs s'han tornat a avançar al 72 de la mà deperò precisament la jove perla blaugrana, Ansu Fati, ha enviat el partit a la pròrroga amb un gol de cap al minut 83.El temps extra ha mantingut la igualtat fins al minut 97, amb un gol deque els de Xavi ja no han pogut igualar. Així doncs, el Barça torna a casa i el Madrid es classifica per la final, en què haurà d'enfrontar-se contra l'o l', que aquest dijous es disputaran la plaça. Els blaugranes es queden, almenys, amb lesen el joc, amb el debut de Ferran Torres i amb el retorn d'Ansu Fati i Pedri després de setmanes apartats del terreny de joc per lesió. Ara, tocarà centrar-se de nou en els objectius a lai l'eliminatòria de

