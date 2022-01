Des queva deixar la presidència deldesprés de la moció de censura són poques les ocasions en què se l'ha vist en l'esfera pública. Ara, curiosament, ha aparegut en una de les plataformes en què probablement ningú s'hauria esperat:. I, segons sembla, saltant-se laL'expresident blaugrana forma part d'unen què apareixen prop d'una quinzena de persones anant corrents cap a la taula quan ladiu que la sopa de galets està llesta. Curiosament, és un dels pocs protagonistes del vídeo que apareix amb, potser, perquè no es conegués la seva identitat que, tot i això, ha estat revelada. Als primers segons del vídeo, com a detall, també es veu l'darrere la iaia.El vídeo s'ha fet ràpidament viral a les xarxes socials, arribant l'original gairebé a les. L'origen del compteés totalment desconegut, però a la seva biografia es refereixen com a dosde naixement que es porten dos anys i dos dies de diferència. Es desconeix quin és l'enllaç familiar que els uneix amb el que va ser president del Barça.

