Altres notícies que et poden interessar







L'actor, conegut pel seu paper de Lopes a Plats Bruts, ingressava el febrer del 2021 a causa de complicacions provocades per la. El seu estat era, i els metges van decidir intubar-lo i mantenir-lo en coma durant 24 dies, fins que el van poder despertar un cop va haver millorat.Ara Sánchez ha recordat, en declaracions a Antena 3, aquells moments. Explica que quan va obrir els ulls després del, va sentir que "havia30 anys", i és que, tal com detalla, no teniaper fer activitats bàsiques como escriure, situació que va tardar unes setmanes en revertir. Això, diu, el va ajudar a entendre que "pots morir d'un dia a l'altre".Un cop fora de l'hospital, a principis de març del 2021, Sánchez va agrair a xarxes al personal sanitari que el va "treure d'aquesta" i als seus seguidors i amics pel suport. Poques setmanes després de sortir de l', Sánchez assegurava que se sentia "afortunat" perquè havia superat totes les seqüeles. Aleshores, però, destacava que tenia molta gana i de cop, li apareixien agulletes. Ara ja es troba recuperat i preparat per a nous reptes professionals.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor