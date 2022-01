L'entrenador del Girona: «Qui no entengui que aprenc català per integrar-me té la ment curta»

Aquest home és força intel·ligent

Per Pep de la Vila el 12 de gener de 2022 a les 16:24

Això no hauria de ser notícia però malauradament ho és . Tant estrany és que una persona que es guanya a vida en un lloc concret parli el seu idioma ? " La pàtria d'un és allà on et guanyes les garrofes per posar un plat a taula " . Això últim dit per una gran persona , una persona humil alhora que sabia , el meu pare que (del) , per cert , era català.