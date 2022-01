Que es faci justícia!

. Ho va fer -i ja em perdonarà l'home- sense despentinar-se, amb una certa tranquil·litat d'esperit, com qui manté amb tu una conversa més o menys banal a l'ascensor.. Al seu davant i a cadascuna de les llars d'aquest país. Ningú no es podia creure el que estava veient i sentint. Sobretot perquè, en un estat de dret com déu mana, sempre grinyola veure com algú amb influència -no es parla d'altra cosa, podem afirmar que és un home influent- atempta alegrement i impune contra la dignitat d'un col·lectiu. Grinyola, també, perquè és estrany que a algú amb dos dits de front li surti de dins actuar d'aquesta manera, arrasant les emocions de persones innocents; fins i tot de nens, perquè recordem que en aquest cas hi ha nens implicats.. D'una banda, facilitant des de la política qualsevol investigació que contribueixi a treure'n l'entrellat. I, de l'altra, activant d'una vegada per totes el braç judicial en general i la Fiscalia en concret, una Fiscalia que hi és quan vol i que desapareix quan li convé.Fins quan caldrà patir? Quantes vegades més haurem de veure com aquest senyor apareix en pantalla i no passa res? Cap conseqüència, cap moviment, cap resposta.. Persones amb càrrecs importants que tenen el deure d'actuar davant situacions com la que vam viure l'altre dia amb aquest personatge, i que ja estan trigant a assumir la seva responsabilitat. Cal dir prou. I cal dir-ho amb contundència. Que algú prengui mesures immediatament contra Llucià Ferrer.

