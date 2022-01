UGT demana clàusules de revisió salarial perquè els treballadors no perdin poder adquisitiu

El secretari general d', Pepe Álvarez, ha demanat aquest dimecres la inclusió de laen els convenis col·lectius per garantir que els treballadors mantinguin el seu poder adquisitiu davant la pujada de la inflació, que es va disparar al desembre al 6,7% en taxa interanual i va tancar l'any en una mitjana del 3,1%.La pujada salarial en la negociació col·lectiva i l'increment del(SMI) a, amb caràcter retroactiu per a l'1 de gener, seran els eixos centrals de l'acció sindical d'UGT aquest 2022, com ha exposat Álvarez en una roda de premsa."L'ha de tenir una relació amb la inflació i podem donar un marge si hi ha una clàusula de revisió a la hipotètica baixada de la inflació. Aquestes són les dues qüestions claus: clàusula de revisió i, alhora, que l'augment dels salaris tingui una relació clara amb l'actual situació d'inflació", ha comentat.Álvarez ha qüestionat que el repunt de laobservat al llarg de 2021 sigui una "qüestió conjuntural" i ha exigit protegir els ciutadans a través de millors salaris, una decisió que, al seu judici, també beneficiarà al conjunt de l'economia, al consum, a les empreses i a la creació d'ocupació. El secretari general d'UGT ha evitat donar una xifra concreta de la pujada salarial que reclamaran a la patronal en la negociació col·lectiva, a l'espera de fixar un percentatge coordinat amb CCOO, encara que fonts sindicals apunten a un 3,1%, l'equivalent a la inflació mitjana de 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor