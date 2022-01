CCOO demana als partits d'esquerra que votin sí a la reforma laboral «sense més»

El secretari general de CCOO,, ha demanat aquest dimecres als grups parlamentaris, especialment als d'esquerra, que secundin "sense més" la convalidació de laen el Congrés per no posar en perill la norma. El fet que donin el seu suport a la convalidació de la reforma, ha dit, no impedeix que continuïn amb l'acció legislativa ni suposa renunciar a les seves reivindicacions, com tampoc implica que els sindicats deixin de costat les seves, entre elles la modificació a l'alça dels costos de l'acomiadament."El que tractarem és que es convalidi l'acord sense més.. És un molt bon acord i això no impedeix que els grups parlamentaris vulguin fer canvis en la segona part de la legislatura. El que suggerim als grups és que ho convalidin, però no exigim que renunciïn als seus plantejaments posteriors", ha subratllat.En aquest sentit, ha instat els grups parlamentaris d'esquerra a fer una "lectura àmplia" de la reforma laboral i a no interpretar que la seva convalidació "és la fi de la història". En cas que es decideixi tramitar com a projecte de llei, "el joc seria diferent", ha dit Sordo, un escenari en el qual no sap què faria la CEOE. "El treball dels agents socials cal fer-lo valdre i espero que els grups parlamentaris facin aquesta lectura", ha apuntat el líder sindical.Convalidar la reforma tampoc implica que els sindicats pensin renunciar a reivindicar perquè es millori el cost de l'acomiadament. En tot cas, ha recordat que la reforma laboral sí que introdueix millores en el cost de l'acomiadament, perquè en desaparèixer els contractes d'obra i ser substituïts per indefinits o fixos discontinus, la indemnització ja és major."Unade 20, 33 o 45 dies amb contractes de tres mesos és la xocolata del lloro, dona per a tres cafès. I clar que preferim els 45 dies als 33 dies. Són indemnitzacions rellevants quan es té molta antiguitat, però no quan es tenen contractes de tres mesos", ha apuntat.

